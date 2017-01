Tribula potupil Banášovú: Schytal aj Modrovský, Adela zostala ako obarená

Známe osobnosti v dokrútke mali totiž uhádnuť, aký interpret a skladba bude na prvom mieste v rebríčku klavírnych hitov. Ako pomoc dostali len jednu indíciu.

,,Víťazný hit zložil jej interpret na kraji postele zrútený po stroskotanom vzťahu,“ objavilo sa na obrazovke. Ako posledný hádal práve Tribula, ktorého tip bol doslova čerešničkou na torte.

,,To by mohol byť aj Peťo Modrovský, nie“ povedal bez váhania. Akonáhle z obrazovky zmizol, diváci aj Banášovej hostia sa mohli rozpučiť od smiechu.

,,Bravó, vtip roka,“ vykrikovali Čeky a Šoko. Adele však priveľmi do smiechu nebolo. ,,Jano! Jano, ja som to nepochopila… niečo mi ušlo,“ nechápala a len ťažko hľadala vhodnú reakciu. ,,Mmm, takú ťa vidieť...“ bavil sa na jej bezmocnosti Marián Čekovský. Blondínka to napokon úplne vzdala, oprela si hlavu o pohovku a dala radšej priestor svojim hosťom. ,,Ak máte čas, ja sa potrebujem teraz zamyslieť.. že čo..mmm,“ vyhlásila rezignovane.

