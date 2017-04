Milovníci nápoja bohov si v sobotu prišli na svoje. Vínšpacírka prilákala na banskobystrické Námestie SNP húfy ľudí.

V rámci podujatia si mohli vybrať zo 400 vzoriek vín, ktoré tam donieslo 38 vystavovateľov. „Väčšina z nich, až 90 percent, sú zo Slovenska. Pár vinárov prišlo aj z Čiech a Maďarska,“ povedal Matúš Molitoris z organizačného tímu.

Ceny za fľašu sa v Bystrici pohybovali od 7 do 12 eur, no organizátori sa mohli pochváliť aj exkluzívnou značkou. „Je to francúzske šampanské, ktoré vyrábajú špeciálne pre Formulu 1. Pretekári sa ním oblievajú pri vyhlásení výsledkov,“ vysvetlil Molitoris. A že nejde o lacný špás, dokazuje jeho cena. „Je to od 60 eur vyššie za jednu fľašu,“ prezradil.

Luxusný nápoj nechýbal ani pri pokuse o prekonanie slovenského rekordu v hromadnej sabráži, ku ktorému došlo práve v meste pod Urpínom. Na to, ako sa s otváraním fliaš špeciálnou technikou popasujú prihlásení dobrovoľníci, sa prizerali desiatky zvedavcov. Medzi nimi sme zazreli aj mierne podguráženého europoslanca Richarda Sulíka.

Rekord bol nakoniec prekonaný, ľudia odsekli hrdlo na 46 fľašiach, čo je o 14 viac ako predtým.