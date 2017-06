VIDEO Štrajk vo Volkswagene: Odborári urobili ústretový krok

Časovo neobmedzený ostrý štrajk vo Volkswagene Slovakia teda pokračuje aj v piatok. Bude to už štrtý deň a odborári sú odhodlaní vydržať aj ďalší týždeň.

Teraz je podľa predsedu Moderných odborov Zoroslava Smolinského na ťahu vedenie fabriky, aby svoju ponuku zvýšili. Na dnešnom niekoľkohodinovom vyjednávaní Predstavenstvo totiž svoju ponuku na zvýšenie platov zvýšilo o menej ako pol percenta, teda zvýšenie tarifných tried o 4,5 % od 1. júna do 31. decembra tohto roka a o ďalších 4,5 % od 1. januára 2018 do konca budúceho roka. Zároveň ponúkajú jednorazovú platbu vo výške 350 eur a v auguste 2018 ďalších 200 eur.

Odborári z pôvodnej požiadavky 16 % spustili 2,1 %. Požadovaných 13,9 % chcú navrhli pridať na dve časti. Od 1. júna tohto do 30. mája budúceho roka navrhli nárast o 8,9 % a od 1. júna do 31. decembra 2018 o 5 %.

Na dohotu to nestačilo a dnešné 13. kolo vyjednávania skončilo na mŕtvom bode. Štraj teda pokračuje. Výroba je tým obmedzená. Luxusné autá a SUV sa nevyrábajú vôbec, malých mestských áut ako VW Up! a Škoda Citigo sa vyrába do sto kusov, pričom normálne je to niekoľko tisíc áut.