Všetko o pestovaní klívie! Tešte sa z čarovných kvetov obľúbenej izbovky (1. časť)

Klívia červená (Clivia miniata) ako izbová rastlina je známa už 150 rokov a stále sa teší veľkej obľube. Pochádza z južnej Afriky a dorastá do výšky 60 až 80 cm. Spoznáte ju podľa dekoratívnych úzkych tmavozelených listov. Najväčšiu pozornosť ale púta v období kvitnutia. Súkvetia pozostávajú z 10 až 20 kvetov, ktoré sa vytvárajú od februára do mája na dlhej stonke. Niekedy môže skromne zakvitnúť aj v lete. Kvety sú oranžovej, červenej, žltej alebo krémovej farby. Podobný druh je rovnako krásna klívia vznešená (Clivia nobilis).

Kde ju umiestniť

Doma pre ňu vyberte svetlé, ale chladnejšie miesto (optimum 10 až 12 °C), bez priameho slnka, ako je napríklad chodba, schodisko alebo zimná záhrada. Vysoká teplota totiž skracuje čas kvitnutia a taktiež spôsobuje časté výskyty škodcov (červce alebo štítničky). V lete môžete klíviu vyniesť von na balkón, terasu alebo ju jednoducho pestovať v záhrade. Začiatkom jesene ju nezabudnite preniesť do bezmrazej miestnosti s teplotou 6 až 10 °C, kde prezimuje. Teplota v miestnosti však nesmie klesnúť k 0 °C, čo je kritická hranica pred jej vymrznutím.

Aby kvitla

Ak klívia nechce kvitnúť, je to preto, lebo ste jej nedopriali povinný odpočinok. Obdobie vegetačného pokoja je od októbra do januára, kedy jej treba dopriať pobyt v chladnej komore alebo pivnici s teplotou od 6 do 10 °C. Vtedy ju zalievajte len veľmi striedmo, nehýbte s ňou ani ju nepremiestňujte. Viac vody jej môžete dopriať až vtedy, keď bude nová vyrastená stonka dlhá 15 až 20 cm.

