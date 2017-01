Osvojte si overené triky: TAKTO sa konečne dopracujete k štíhlejšej postave

Nezačnite nový rok diétou, ktorú o pár dní aj tak porušíte.

Stačí, ak si zapamätáte týchto 8 rád!

Obložený chlebíček

Za každých okolností sa do hodiny po prebudení najedzte. Dajte si krajec celozrnného chleba, nikdy nie holý, ale natretý nátierkou, maslom, avokádom, s plátkom syra či šunky a so štedrou zeleninovou oblohou. Oveľa dlhšie budete mať pocit sýtosti. Výborné sú aj obilninové kaše so semienkami, škoricou, s chia…

Spásonosná lyžička

V kabelke vždy majte poruke lyžičku a zopár orechov. Keď pocítite prvé signály hladu, namiesto toho, aby ste siahli po bagete či po čokoládovej tyčinke, zjedzte biely jogurt, tvaroh, Lučinu… Posypané orechmi dokonale zasý- tia a potlačia chuť maškrtiť.

Bielkovinová brzda

Každé jedlo začnite jedným až dvoma porciami bielkoviny. Pankreas začne produkovať hormón glukagón, ktorý vyvoláva pocit nasýtenia, naštartuje sa spaľovanie tukov a zažehná vlčí hlad.

Bôbobranie

Kúpte si kvalitné kakaové bôby. Celé sú dobré do kabelky ako brzda vlčieho hladu. V kuchyni majte sekané, obalené v cukre z kokosových kvetov. Z jogurtu, tvarohu či z kaše urobia delikatesu.

Zapekajte

Na večeru zabudnite na sacharidy a jedzte bielkoviny. Ideálna je hustá zeleninová polievka s mozzarellou, ale aj zapekané chudé mäso, ryby, zelenina so syrom a s množstvom zeleniny. Vyhnite sa prílišnému koreneniu a soleniu, ktoré dráždia chuťové poháriky. Naopak, hojne používajte čerstvé bylinky.

Zákaz ochutnávania

Snažte sa jesť päť ráz denne a medzi jedlami nič neochutnávať. Každý hlt môže odštartovať nutkavý pocit začať jesť jedno cez druhé. Medzi jedlami dodržiavajte päť - až sedemhodinové rozstupy a nikdy nejedzte po dvadsiatej prvej hodine. Klesne vám hladina inzulínu, čím sa naštartuje lepšie spaľovanie.

Krájajte

Ovocie aj zeleninu nejedzte v celku, ale nakrájané či strúhané a posypané troškou orechov, semienok chia, syra. Oklamete telo, že má toho na tanieri oveľa viac.

Nezabudnite na jablko

Žiadne iné ovocie nemá toľko vitamínov a minerálov, dodá potrebnú vlákninu, ktorá urýchli vyprázdňovanie. A aspoň raz týždenne si dajte aj jablko granátové. Ideálne večer k telke namiesto čipsov vyzobávajte guľôčky. Skvelé je aj na listový šalát.

