Bratislava je v TOP 10 najlepších miest: Porazila aj Londýn, pozrite sa v čom!

Hoofdkraan.nl uskutočnila online výskum vo viac ako 90 krajinách sveta a skúmala 23 rôznych faktorov. Mier, slobodu prejavu, nočný život, bezpečnosť, vzdialenosť k prírode a plážam, čistý vzduch či možnosti aktivít vo voľnom čase. Ale aj dane, dobrý a rýchly internet alebo dostupnosť kvalitnej kávy.

Portugalsko je najlepšie

Portugalsko je podľa výskumu najlepšia krajina na svete pre freelancerov. Lisabon je bezpečná krajina s dobrými zdrojmi, rýchlym internetom, skvelým počasím v lete i na jeseň. Mesto je blízko pláže, má čulý nočný život a je tu vysoká kvalita života ľudí.

TOP 10 najlepších miest: 1. Lisabon, Portugalsko

-lacný, rýchly internet, pláže sú blízko.

2. Miami, USA

-skvelé počasie, rýchly internet, najvyššia kvalita života.

3. Sevilla, Španielsko

-nízke ceny, dobré počasie, rýchly internet.

4. Las Palmas, Gran Canaria

-skvelé počasie, v blízkosti sú pláže a príroda.

5. New Orleans, USA

-skvelý nočný život, vysoká kvalita života, rýchly internet.

6. Bristol, Anglicko

-mnoho miest, kde si nájdete prácu, vysoká kvalita života.

7. Marseille, Francúzsko

-dobrý nočný život.

8. Bratislava, Slovensko

-lacný, rýchly internet, najnižšie dane z top 10 (25%).

9. Vancouver, Kanada

-blízko k prírode, pláže, pokojné miesto, sloboda prejavu.

10. Porto, Portugalsko

-dobré počasie, pláže sú blízko, bezpečné.

Zaujímavosti!

​Ak nechcete platiť dane, presťahujte sa do Spojených arabských emirátov. Nemajú žiadne dane z príjmu! Bližšia je Sofia v Bulharsku s 13% daňou. Ak nemôžete pracovať bez kávičky od Starbucks, mali by ste žiť v Soule, v Južnej Kórey. Máte tu k dispozícii 284 svojich obchodov, čo je viac ako v New Yorku! Ak chcete mať vôkol seba krásnu prírodu, presťahujte sa do Kapského Mesta, kde majú najväčší mestský park, Table Mountain National Park. Druhý najväčší mestský park sa nachádza v Riu de Janeiro.