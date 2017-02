Šokujúca správa z prostredia slovenského športu: Známy olympionik skončil za mrežami!

Cez víkend sa prehnala Slovenskom vlna policajných razií Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Zameraná bola aj na členov podsvetia zo známej skupiny takáčovcov. No medzi zatknutými skončil aj Milan Jagnešák. Známy bobista z Oravy reprezentoval Slovensko na štyroch zimných olympijských hrách a na konci novembra kandidoval na šéfa SOV. Po neúspešnej kandidatúre ohlásil, že sa chystá súťažiť s paralympionikom Jozefom Metelkom v dvojboboch. Momentálne sa však vysekáva z rúk zákona.

Čítajte viac Poznáme výsledky! Najmocnejším mužom v slovenskom športe sa stal milionár

Jagnešák po prehratých voľbách naďalej zostal pôsobiť ako šéf Slovenského zväzu bobistov a bol rozhodnutý spolupracovať a rozdávať svoje olympijské skúsenosti aj novému vedeniu SOV. To je však nemilo zaskočené výsledkami víkendovej policajnej razie. „Slovenský olympijský výbor s ľútosťou zobral na vedomie informáciu, že viacnásobný slovenský olympionik v bobovom športe Milan Jagnešák bol zadržaný Národnou kriminálnou agentúrou,“ stojí v stanovisku SOV.

Čítajte viac Naši bobisti si vydýchli, stroj im opravili zázračné ručičky

Meno Jagnešák sa Slovensku spája hlavne so zimným športom, preto mohlo padnúť aj podozrenie, či jeho zatknutie nesúvisí s jeho športovou činnosťou, či dokonca so samotným olympijským výborom. „Nemáme žiadnu vedomosť o tom, že by dôvody zadržania Milana Jagnešáka mali akúkoľvek súvislosť so SOV a s pôsobením menovaného v slovenskom športe a v olympijskom hnutí,“ vyvracia tieň podozrenia stanovisko a dodáva: „SOV bude plne rešpektovať výsledky policajného vyšetrovania.“ Jagnešák v minulosti podnikal so súkromnou bezpečnostnou službou a práve tá ho pravdepodobne dostala ku stykom s podsvetím.