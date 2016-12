Čo vás čaká posledné dni v roku? Lunárny kalendár vám, to prezradí

V závere roka buďte zodpovední a riešte veci, ktoré sa týkajú vašej budúcnosti...

Pondelok 28.12

Témou dňa je vyvodzovanie dôsledkov aj presadenie sa. Všetky vaše kroky by mali byť premyslené, inak ľahko pritiahneme nehodu či konflikt. Udalosti dňa môžu odrážať vaše komplexy menejcennosti a skutky. Deň vám nastavuje zrkadlo. Je to deň pomoci a ochrany v ktorom stačí aj menej spánku, vhodný na očistu čreva a pôst. Ak vás ťahá do postele, nie je to dobrý signál, prekážky viete prekonať ak na sebe začnete pracovať. Deň vhodný na kúpele a očistu kože, masáže. Pozor na vzťahovačnosť a negatívne emócie. Vyhnite sa živočíšnej strave, tabaku, alkoholu, vhodné sú orechy. Z dňom sú spojené obličky, venujte sa ich očiste. Nesprávne využitie energie dňa prináša prekážky, stratu správnej cesty a klamstvá, zlé sny. V tento deň sa môžu otvárať staré rany, vyhodiť vyrážky, či vznikať ekzémy.

Utorok 29.12

Deň ponúk, dialógov, dohôd a pochopenia, podporuje schopnosť analýzy. Zostavujte návody na úspech, pracovné postupy k vyhľadaniu chýb na zlepšenie systému práce. Neuzatvárajte zmluvy, neberte na seba žiadne záväzky, neberte si pôžičky, nesplácajte dlhy, neklaďte iným pasce. Nič nesľubujte. Deň prospešný na upratovanie príbytku. Zbavujte sa zloby, závisti, podráždenosti, pýchy. Nenadávajte. S dňom je spojený pupok, ak v jeho okolí cítite bolesť a ťažobu, nesprávne využívate energiu dňa. Ohrozené môže byť i hrubé črevo a ak v tomto orgáne nastane problém, máte množstvo nesprávnych myšlienok.

Streda 30.12

Deň prináša dostatočný nadhľad a poznanie širších súvislostí (v rôznych oblastiach života, v ekonomike, politike, ezoterike) vzhľadom k vlastnej práci, viac chápeme aj iné pohľady na svet. Nezačínajte nič nové, nemuseli by ste to zvládnuť. Nezabúdajte na rodinu. Vyhnite sa zlosti, prchkosti, pýche, brzdia zmenu, ktorá je témou dňa. Deň je spojený s hornou časťou chrbta a bruchom. Ak nežijete správne, môže sa objaviť stuhnutosť šije, mdloby zvýšený krvný tlak, meravosť rúk. Nejedzte živočíšnu stravu, nepreťažujte si zrak, nezverujte sa do rúk liečiteľom. Energie sú nevyspytateľné.

Štvrtok 31.12

Venujte sa svojim povinnostiam, buďte maximálne zodpovední. Deň je priaznivý na pohyb všeobecne, dobrý na cesty, financie, zmenu práce, ak vás terajšia práca nenapĺňa. Riešte veci prospešné vašej budúcnosti. Nesťahujte sa do ústrania, nezostávajte sami, komunikujte s priateľmi. Energiu dňa realizujte v dave, deň vám umožní byť lepšími a galantnejšími. S dňom je spojená pečeň a krvotvorba. Ak človek na sebe nepracuje, nič nemení vo svojom vnútri, naruší sa funkcia pečene a štruktúra krvi.