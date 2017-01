HUMOR  je korením každého VZŤAHU. Pozrite sa, či  vám vyhovuje znamenie vášho partnera

Je dôležité, aby sa ľudia vedeli spolu smiať.

Baran (21.3.- 20.4)

Od Barana len opatrne očakávajte jemný alebo vysoko intelektuálny humor, skôr sa pripravte na priamočiary a jednoduchý. Podobným ho očaríte aj vy. Pozor, neznamená to, že by boli barany hlúpe alebo by im veci dochádzali pomaly. Ženy akosi podvedome cítia, že väčšina toho, čo sa im zdá smiešne, ostatní neocenia a tak radšej nerozprávajú vtipy. Zato sa však rady smejú a aj keď okolie niekedy nechápe prečo, doslova sa nakazí ich veselou náladou.



Býk (21.4.-21.5.)

Býci môžu pôsobiť veľmi vážne, ale to neznamená, že nemajú zmysel pre humor. Naopak, dokážu oceniť aj jeho veľmi jemné odtienky a sami pobaviť spoločnosť. Keď začnú hovoriť vtip alebo veselú historku, nemusíte sa báť, že sa na konci budete usmievať len zo slušnosti. Pokojne im zverte napríklad príhovor na slávnosti, určite sa nebudete musieť červenať, prednesú ho s vkusom, Býci totiž majú mieru vo všetkom. Jednou z ich príjemných vlastností je to, že ak nemajú čo povedať k téme, ktorá sa pretriasa, budú mlčať, bez potreby obrátiť na seba za každú cenu pozornosť.



Blíženci (22.5.- 21.6)

Blíženci majú schopnosť doslova nasávať rôzne historky a myšlienky iných ľudí a vytvárať z nich nečakané súvislosti. Zdanlivo nudný príbeh, ktorý podá Blíženec, môže vyzerať veľmi podnetne a zábavne. Ich hlavný nedostatok je však ten, že niekedy nie sú schopné zastaviť potok slov a dopriať sebe aj okoliu pauzu. Ak im dáte slovo v spoločnosti, riskujete, že sa budete modliť, aby už prišiel koniec. Aj humor vie unaviť.



Rak (22.6. -22.7)

Raci majú úžasnú schopnosť naladiť sa na vlnu ľudí, s ktorými zdieľajú svoj čas. Veľmi citlivo odhadnú, kedy, v akej spoločnosti a čo s úspechom zafunguje. Vždy majú poruke iný arzenál humoru. Veľmi citlivo dokážu odhadnúť náladu človeka alebo skupiny a presne vedia, kedy sa ozvať, aby napríklad „rozriedili“ dusnú atmosféru. S rakmi sa dobre smeje ale aj mlčí.



Lev (23.07. – 23.08.)

Ich humor dokáže byť podmanivý a citlivý, samozrejme ak sú natoľko inteligentní a taktní, aby umožnili vyniknúť ak iným.Levy majú dar reči, každý ich rád počúva a aj vulgárny vtip dokážu podať tak, aby si zachoval podstatu ale nikoho veľmi nepohoršil a zaobídu sa aj bez nadávok bez toho, aby utrpel vtip alebo zábavná historka. S uvoľneným Levom alebo Levicou sa nebudete chcieť rozlúčiť.



Panna (24.08. – 23.09.)

Panny nie sú žiadne nudné hanblivky. Sú to preborníci v štipľavom humore. Sú v živote veľmi praktické a ich triezvy pohľad na veci okolo nás spôsobuje, že ak by sa konala olympiáda v sarkazme, odnesú si zlatú medailu. Majú sklony až k čiernemu humoru. Ich prirodzený pesimizmus z nich robí ľudí, ktorí nie sú práve zabávačmi veľkých kolektívov a nesršia každú chvíľu vtipom, z ktorého by ste padali do kolien. Skrátka, vtipkujú zriedka, ale keď sa to stane, tak sa dočkáte trefného ohňostroja smiechu a striel do čierneho.



Váhy (24.09. – 23.10.)

Váhy majú tendenciu považovať sa za výnimočných a to sa odzrkadľuje aj na ich humore. Nemôžu len tak zavtipkovať, vždy je za tým potreba ukázať, že sú iní než ostatní. Preto sú často komplikovaní a pri rozprávaní vtipných historiek používajú zložité vetné konštrukcie či zmyslové prešmyčky, ktoré chápu miestami len oni a pár vyvolených. Kto pochopí, bude sa ale naozaj baviť.





Škorpión (24.10. – 22.11.)

Ak ich chcete očariť a žiť s nimi, potrebujete sa naučiť chápať a milovať čierny humor. Svojrázny pesimizmus, ktorý akceptuje konečnosť bytia sa odzrkadľuje na všetko, vrátane toho, čím sa zabávajú. Občas sa stane, že dostanú svoje okolie do rozpakov, pretože nie je jasné, kedy si robia žarty a kedy to myslia vážne. Akoby sa jedno plynulo prelievalo do druhého.





Strelec (23.11. – 21.12.)

Je zábavné sledovať, ako sa Strelci dokážu sami zabávať na vlastných vtipoch a poznámkach, ktoré považujú za vtipné niekedy len oni – vystačia si skrátka aj sami. Aj napriek tomu, že sú inteligentní, dočkáte sa od nich humoru, ktorý vás občas prinúti zamyslieť sa, či sa nebavíte s dieťaťom alebo mimozemšťanom. Ak sa chcete zapáčiť Strelcovi, možno je to váš šéf, mali by ste sa naučiť vydolovať zo seba úsmev za každých okolností. S humorom je to skrátka bieda.

Kozorožec (22.12 – 20.01.)

Okúzľujúce Kozorožce sú precízne, ctižiadostivé a vytrvalé, asi najpraktickejšie zo všetkých znamení. Berú vážne nielen svoju prácu ale aj vzťahy, a aj keď sú potenciálne komunikatívni, zbytočne netárajú. A aj tak vyzerá ich humor. S veľkým zveličením sa dá povedať, že ak sa vám zdá, že nositeľ tohto znamenia zavtipkoval, mýlite sa. To nebol vtip! Pozor, to ale neznamená, že s Kozorožcami je nuda, vedia byť výbornými spoločníkmi. Musia len stretnúť niekoho, kto sa nepotrebuje stále chytať za brucho.

Vodnár (21.1- 20.3)

Vodnári sa radi smejú a sú bezprostrední, humor im totiž koluje prirodzene v žilách. Príjemný dojem sa ešte zosilňuje tým, ak im príroda nadelila intelekt a sú sčítaní. V spoločnosti sú obľúbení. Ak máte ráno zlú náladu, dajte si s Vodnárom kávu, určite sa vám uľaví a prirodzene pri tom ponamáhate aj bránicu. Život je s nimi príjemný, aj keď treba si dať pozor na to, aby ste ich veľmi neobmedzovali – k pohodovému životu potrebujú pocit slobody.

Ryby (20.02. – 20.03.)

Ak ste niekedy stretli Rybu, ktorá niekoho rozosmiala, tak sa jej to s najväčšou pravdepodobnosťou podarilo náhodou. Keď hovoria anekdoty, môžu vám vybehnúť slzy. Nie však od smiechu ale od zúfalstva. Ryby to zrejme vedia, preto sa ani zvlášť nesnažia zabávať väčšiu spoločnosť. S humorom to skrátka majú títo inak citliví a často vo vzdušných zámkoch žijúci ľudia ťažšie, aj keď nájdu sa výnimky, ktoré dokážu oceniť aj cudzí humor.

