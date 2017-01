Kolegyňa zosnulej Zdeny Gruberovej (+83) prezradila dojímavý moment zo zákulisia divadla. Na TOTO nikdy nezabudne

Herečke Eve Márii Chalupovej (74) sa tisnú slzy pri spomienke na situáciu, ktorú prežila so svojou nezabudnuteľnou kolegyňou.

Zdena Gruberová mala vo svojom živote jediné dieťa, syna Tomáša, ktorému obetovala všetko. Eva Mária Chalupová Šarmu povedala: „Hrali sme spolu v inscenácii Smrť obchodného cestujúceho. Zdenkina postava odišla z javiska asi päť minút pred koncom predstavenia. Keď padla opona, všetci kolegovia, ktorí čakali v zákulisí, sa vybrali na scénu na záverečnú klaňačku. Odrazu som videla, ako sa Zdenka, oblečená do civilných šiat, ponáhľa celkom opačným smerom. Kam utekáš? zastavila som ju. A ona na to: Už som bola poprosiť pani vrátničku, nech mi zavolá taxík. Idem za mojím malým,“ zaspomínala si herečka. „Ten ,malý‘ už bol vtedy veľký. Ona však o ňom stále tak hovorila. Vidíte, odpustila si klaňačku, päť minút slávy a potlesku, len aby bola so synom čo najviac. Bol to úžasný mladý muž, veľmi talentovaný...“ dodala plačúc.