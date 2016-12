Lunárny kalendár radí: Kvôli zmätkom a nepozornosti sa nedostaňte do sporov

Nenechajte sa vyprovokovať inými, ale ani oklamať a otravovať. Máte sa naučiť rozpoznávať lesť.

Pondelok 5.12.

Aktívny pondelok vás posilní, dodá odvahu a najmä humor. Radostný postoj vás dostane do správneho odstupu a získate skvelý nadhľad aj nad bežnými problémami dňa. Rozpoznáte aj zmysel svojho konania. Mikuláš rozžiari detské očká a vás poteší na duši. Sviatočný podvečer bude veselý.

Utorok 6.12.

Staré príslovie hovorí: „Kto počíta peniaze pri pribúdajúcom mesiaci, ten ich rozmnoží.“ V dnešný deň si teda môžete vyskúšať jeho pravdivosť. Utorok vám prináša fantáziu, inšpiráciu ale aj pochopenie a súcit. V citovej oblasti sa dočkáte oslobodzujúceho spočinutia v náručí svojho milovaného človeka. Zabudnite na hanbu a skúste sa vzájomne objať.

Streda 7.12.

V plnej miere rešpektujte svoje pocity a nálady, pomôžu vám dosiahnuť cieľ. Nenechajte sa vyprovokovať inými, ale ani oklamať a otravovať. Máte sa naučiť rozpoznávať lesť. Deň je vhodný na vybudovanie si mentálnej ochrany a vcelku ľahko sa dajú snímať kliatby či urieknutia. Ak sa mentálne kvalitne ochránite, vyhnete sa všetkým prekliatiam.

Štvrtok 8.12.

Štvrtok bude pomerne rýchly deň a pomôže vám stihnúť niekoľko vecí súčasne. Energie dňa budú priať stručným a úderným slovám či skutkom. V tom prípade sa vám aj vydarí všetko, na čom vám záleží. Úspech však nečakajte, ak ste povrchní. Čo sa dnes vydarí, bude mať dlhé trvanie. Ľahko sa presadíte, preto na tento deň preložte riešenie všetkých sporných záležitostí. Zlepšujte si rodinné vzťahy, neprejavujte negatívne emócie, doma nesmie v tento deň nastať konflikt.

Piatok 9.12.

V piatok sa môžete kvôli zmätkom a nepozornosti dostať do sporov a hádok. Za tvrdohlavé jednanie ponesiete zodpovednosť bez ohľadu na to, či sa vám to bude páčiť alebo nie. Všetko, čo dnes začnete robiť dotiahnite do konca a neprerušujte v polovici. Deň je ideálny na zoznamovanie sa s novými ľuďmi a osamelí majú veľkú šancu nájsť si lásku.

Sobota 10.12.

Deň je mimoriadne tvorivý, vhodný najmä na domáce práce a iné nevyhnutné činnosti ale aj na rôzne cesty či nákupy. Sobota teda bude dynamická a činorodá a ani vyslovení lenivci sa nedokážu dlho povaľovať len tak, energia dňa im to nedovolí.

Nedeľa 11.12.

Sviatočná nedeľa vás usadí tam, kde vás bude najviac treba. Nezabúdajte na veľkorysosť, otvorenosť a toleranciu. Víťazí múdrosť nad rozumom a emóciami, vy môžete získať pokoj a posilniť svojho ducha. Veľmi dobre sa dnes dajú naprávať pošramotené vzťahy, preto buďte ústretoví k udobreniu sa.