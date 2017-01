Lunárny kalendár radí: Tento týždeň dokončite veci a splaťte dlhy!

Mesiac s Merkúrom v Kozorožcovi zdôraznia nároky a ambície.

Pondelok 23.1.

Deň zameria pozornosť na štruktúru a formu našich aktivít. Než sa do niečoho pustíte, dobre si premyslite plán alebo si aspoň ujasnite jeho dôležité body. Zíde sa vám obozretnosť, nakoľko hrozí všeobecné riziko krádeží nielen materiálnych vecí, ale i nápadov a projektov. Majte sa na pozore a komunikujte len s ľuďmi, ktorí sú vám sympatickí a zdieľate spoločné názory, i tak hovorte čo najmenej. Pozor na ľudí, čo vás chvália v tento deň, radšej počúvajte kritiku. Neklamte sami seba, mohli by ste sa chytiť do pasce vlastných úspechov. S ničím sa nestotožňujte.

Utorok 24.1.

Luna sa spája so Saturnom čo znamená, že si budete musieť vypočuť hlas autority a dodržiavať všetky pravidlá hry alebo dohovorené schôdzky a jednania. Zbavte sa všetkých ilúzií, uvedomte si zodpovednosť za každý svoj čin. Ak chcete niečo zmiesť zo stola, deň je vhodný. Aj na úradoch vcelku dobre pochodíte. Podarí sa vám plány vniesť do praxe, len nepočítajte s tým, že všetko bude zaraz hotové.

Streda 25.1.

Streda sa ponesie v duchu praktickosti ale i dôkladnosti. Väčšiu váhu budú mať jasné argumenty, než pocity a dojmy. Odstraňujte disharmóniu v sebe i okolo seba, deň vám dáva možnosť poznať a pochopiť cieľ života aj ho dosiahnuť. Ak ste v noci mali živý sen, zapíšte si ho, pretože deň je vhodný na prácu so snami a pochopenie ich symboliky.

Štvrtok 26.1.

Organizačne náročný štvrtok bude klásť nároky na prípravu. Mesiac s Merkúrom v Kozorožcovi zdôraznia nároky a ambície. Napätie planét môže viesť k unáhlenosti a preháňaním osobnej dôležitosti. Opatrnosti preto nebude dosť. Ťažkosti dňa považujte za priazeň, ukazujú vám, na čom máte pracovať. Vedome odháňajte od seba negatívne myšlienky, neznepokojujte sa, nemajte pochybnosti. Buďte zdržanliví.

Piatok 27.1.

Tento lunárny deň nebýva každý mesiac a je veľmi krátky. Analyzujte uplynulý mesiac, dokončite veci, splaťte dlhy. Nič nemeňte. Je to deň odpustenia a lásky. Vyhnite sa agresivite, nepríjemným znamením je popáliť sa. Spolu s dobrými priateľmi však viete premeniť udalosti do humornej podoby, aj sami privediete na svet niekoľko dobrých vtipov a spolu sa vcelku dobre pobavíte.

Sobota 28.1.

V sobotu vám však už môže zamrznúť humor na perách. Určitá zovretosť a vnútorný nepokoj môžu byť sprevádzané príliš citovo chladnými reakciami. Robte to, čo je potrebné ale nechajte si toleranciu voči vlastným i cudzím reakciám. Priaznivý deň pre nové nápady a impulzy pre zisk, spokojnosť. Oplatí sa počúvať intuíciu a je dobré uvedomiť si to, čo nám robí radosť a získať nový pohľad na svet. Negatívne situácie a krivdy je dobré posúdiť z hľadiska lekcií, ktorými sa učíte.

Nedeľa 29.1.

Nedeľa sa pokúsi rozptýliť sobotňajší nepokoj a urovnať všetko, čo sa dá. Vhodné sú úvahy o nových nápadoch, užitočnosti myšlienok, jednanie na základe pocitov a selekcia toho, čo vám škodí. Informáciu, ktorú dostanete, bude dôležitá po celý mesiac. Prehodnoťte čo potrebujete a čo už nie. Nezaškodí štedrosť, neľutujte nič, od čoho sa chcete oslobodiť. Pozor na zlosť.