Lunárny kalendár na tento týždeň: Pripravte sa na deň mágie a veštieb!

Vedeli ste, že nedeľa je silný magický deň?

Pondelok 16.1.

Hneď v pondelok sa nemusí dariť vniesť vaše predstavy do praxe. Odvádzať od dôležitého vás môžu podružné záležitosti. Určitá nepozornosť tak môže ovplyvňovať pracovné tempo. Neuzatvárajte žiadne zmluvy a dohody, neberte na seba nijaké záväzky ani si neberte pôžičky, nič nesľubujte. Sneniu a fantázii doprajte priestor vo vzťahu s milovanou osobou.

Utorok 17.1.

Formálne záležitosti budú odsýpať len do chvíle, kým žiadna zo zúčastnených strán nebude chcieť požadovať nič navyše. Zavedené normy a poriadky budú mať hlavné slovo a pre improvizáciu vôbec nebude priestor. Aspekty však budú priaznivé pre poznanie širších súvislostí v rôznych oblastiach života - v ekonomike, politike i v ezoterike, vzhľadom k vlastnej práci, chápanie iných pohľadov na svet. Nezačínajte nič nové, mohlo by sa vám to vymknúť z rúk. Dnešné energie sú dosť nevyspytateľné.

Streda 18.1.

Deň prinesie vytúžené prímerie a vy riešte veci súvisiace s povinnosťami a zodpovednosťou. Energie dňa sú vhodné na cesty, prínos financií ale i na zmenu práce, ak vás tá terajšia nenapĺňa. Riešte veci prospešné vašej budúcnosti. Nesťahujte sa do ústrania, nezostávajte sami, komunikujte s priateľmi. Energiu dňa realizujte v dave, deň vám celkovo umožní byť lepšími a galantnejšími.

Štvrtok 19.1.

Deň prináša energie na získanie múdrosti a skrytého poznania. Nepoddávajte sa vonkajším tlakom, radšej počúvajte intuíciu. Vycítite, čo je pre vás dobré a čo nie. Zbytočne sa nenamáhajte. Štvrtok je i deň mágie a rôznych veštieb, poskytne vám odpovede za hranicami bežného poznania. Vyhnite sa však kresleniu symbolov ak im nerozumiete, zvlášť nekreslite kruhy, štvorce. Môžu vás obmedzovať i proti vašej vôli.

Piatok 20.1.

Nalaďte sa na efektívnosť a výkonnosť. Nájdete aj schodnú cestu ako sa dohodnúť s prchkými ľuďmi. Piatok je i deň trpezlivosti s inými a úprimnosti voči nim. Pochopte malé i veľké chyby a veľkoryso odpúšťajte, prijmite fakty a nehodnoťte. Akékoľvek pochybnosti vám uškodia. Nenechajte sa vyprovokovať, každá pomsta sa vždy obráti voči autorovi.

Sobota 21.1.

Nikto nebude na pochybách, že ak sa len trochu chce, všetko ide ako má. S trochou vôle budete usmievaví a vľúdni. Atmosféra dňa bude priať upevňovaniu vzťahov a vášnivým prejavom láskyplných citov. Sobota je priaznivá na liečenie pomocou rôznych metód. Vhodná je aj fyzická záťaž a cvičenie, sex. Hodnota dňa je doslova preplnená sexuálnou energiou.

Nedeľa 22.1.

Nedeľa víkendovú pohodu nenaruší, len ju rozvinie do dynamickejšej podoby. Neváhajte športovať, prejsť sa a preskúmať svoje vonkajšie okolie. Môžete objaviť zaujímavé pohľady ale tiež si aj lepšie ujasniť vnútorné veci. Celkovo nedeľa je dňom vnímavosti na informácie, je to silný Magický deň, v ktorom sa prebúdzajú nadprirodzené schopnosti človeka. Tieto schopnosti nestimulujte, sú výsledkom predchádzajúcich skúseností a práce. Buďte ostražití, aby ste v tomto smere neurobili niečo, čoho dosah nepoznáte. Počúvajte radšej intuíciu.