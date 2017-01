Lunárny kalendár tento týždeň radí: Nebojte sa improvizovať a riskovať!

Pondelok 30.1.

Fantázia dokáže vyčarovať mocné obrazy. Môže byť inšpiráciou ale tiež sa horšie odlišuje od klamov a ilúzií. Pondelok totiž bude hrať do kariet podvodníkom, fanatikom a rozprávkárom. Dajte si preto veľký pozor na neprimeranú dôverčivosť. Osloboďte sa od negatívnych emócií, kontrolujte svoje reakcie a kontakty. Deň bude naplnený provokáciami. Je to i deň aktívnych rozhodnutí, organizácie, príprava pracovného priestoru či hľadanie pomoci. Nové sa však ľahko uvádza do pohybu, k dispozícii je dostatok energie, elánu a kreativity.

Utorok 31.1.

V dni sa prehĺbi vnútorná uzavretosť, prospešná však bude samostatná práca. Napriek tomu buďte pozorní ak by ste chceli niečo zámerne utajiť. Tak či tak, utorok vás môže prekvapiť. Tí, ktorým ste nevenovali pozornosť vás môžu odhaliť. Vyhnite sa samote, neprijímajte riešenia, ktoré nie sú dobre premyslené. Nevyužitie energie dňa môže zhoršiť blokádu platničiek v tom prípade, ak ste nerozhodní.

Streda 1.2.

Hľadajte nové cesty a prepojenia k nim. Streda vám totiž ponúkne príležitosti poradiť si inak, než ste boli doposiaľ zvyknutí. Odvážnym bude šťastie priať, preto improvizujte a riskujte. Vo vzťahoch je to deň kompromisov a vzájomného pochopenia sa. Vo firmách sa venujte viac odbytu a novým spotrebiteľom, ich prianiam, nezabúdajte ani na konkurenciu. Deň je zdarným, je to i deň voľby medzi tými, čo človeku pomáhajú, alebo škodia.

Štvrtok 2.2.

Deň by mal nasmerovať vašu pozornosť smerom k obecnému dianiu. Situácia nie je ľahká a práve štvrtok by mohol vniesť trochu viac pochopenia či prehĺbenia v poznaní. Štvrtok svojimi energiami podporí zmysel pre krásu, robte si malé radosti, vyhraďte priestor pre seba alebo sa vyberte na nákupy. Večer si zapáľte vonnú tyčinku či sviečku, započúvajte sa do príjemnej hudby, robte omladzovacie kúry, očistné kúry dýchacích ciest a krvi.

Piatok 3.2.

Stiahnutie síl a nevyhnutne nutná koncentrácia smerom k osobnému zabezpečeniu sa môže prejavovať väčším sústredením, trpezlivosťou, samostatnosťou a tiež dôrazom na skúsenosti a zvyky. Piatok vás postaví na nohy a ukáže vám silu vlastných koreňov. Neponáhľajte sa, zvýšte pozornosť za volantom. Niečo staré môže skončiť, aby uvoľnilo priestor novému. Sústreďte sa na cieľ, vyhnite sa prázdnym rečiam, klamstvám a zbytočným starostiam. Rozmýšľať o ťažkostiach znamená dobrovoľne ich brať na seba.

Sobota 4.2.

Jej podstatou bude radosť zo života. Sobota je vhodná na varenie a pečenie. Gastronomické špeciality sa vám vydaria a nič nebude stáť v ceste k spokojnej duši. Budete naplnení pohodou a nálada bude priať i láske. Vyrobené tinktúry a maceráty budú mať maximálny účinok.

Nedeľa 5.2.

V nedeľu sa otvorí priestor na diskusie a debaty, ktoré boli odložené alebo prerušené kvôli prílišnej emocionalite účastníkov. Budete preferovať jasnosť a prehľadnosť. Vyjadrovať sa budete vecne, čo danej téme veľmi pomôže. Rešpektujte svoje pocity a nálady, pomôžu vám dosiahnuť cieľ. Nenechajte sa vyprovokovať inými, ani oklamať a otravovať. Máte sa naučiť rozpoznávať lesť. Vhodný deň na vybudovanie mentálnej ochrany, ľahko sa dajú snímať kliatby.