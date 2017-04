Očistná kúra podľa fáz Mesiaca: Viete, čo a kedy potrebuje vaša pokožka?

Zabudnite na stresujúcu diétu, ktorá sa vám vždy spájala s detoxom. Ide skôr o zdravie a krásu prospešné odstránenie toxínov nahromadených v tele, ktoré negatívne pôsobia na náš organizmus a ovplyvňujú naše rozpoloženie i vzhľad pleti.

K očistnému programu a správnej starostlivosti využite magickú silu Mesiaca a riaďte sa jeho jednotlivými fázami. Starostlivosť podľa lunárneho kalendára výraznejšie ovplyvňuje stav organizmu i krásu a zdravie pokožky.

Nov – novolunie

Novoluním začína prvá zo štyroch fáz mesačnej premeny. Mesiac je v tesnom spojení so Slnkom a pre nás je nepozorovateľný. Slnko ho počas dňa prežiari svojim jasom. Táto fáza trvá do prvej štvrtiny.

V novoluní telu prospieva odľahčený jedálniček, je to ideálne obdobie pre začatie očistnej kúry a pôstu. Dodržujte prísny pitný režim. V kozmetickej starostlivosti sa zamerajte na hydratáciu a výživu pleti. Pleť ošetrujte kozmetikou s vitamínmi a koenzýmom Q10, používajte krémy proti vráskam, pleťové masky a séra. Dokonale tak napumpujete pleť energiou, ktorá zrýchli regeneračný proces. Prečistenie organizmu, ktoré ovplyvňuje i kvalitu a krásu pleti, podporte užívaním tekutého chlorofylu, mladého jačmeňa alebo chlorely, ktoré dodajú telu i vitamíny a minerály. Zharmonizujete telo, oživíte unavené bunky a podporíte regeneráciu. V dopoludňajších hodinách popíjajte teplú vodu, zázvorový čaj, medovú vodu či „obyčajnú“ vodu s citrónom.

Dorastajúci Mesiac – 1. štvrť

Prvá štvrtina, dorastajúci Mesiac, sa objavuje približne sedem dní po nove. Tvar lunácie, svetla na telese Mesiaca, vytvára jasné písmeno D. Druhá fáza trvá do splnu, necelých 7 dní.

V tejto fáze Mesiaca je pokožka schopná lepšie prijímať výživné a regeneračné látky. Doprajte jej koncentrované ošetrujúce kúry, pleťové masky a séra. Pleť lepšie reaguje na aktívne látky krémov proti vráskam a spevňujúcej starostlivosti. Ich pôsobenie je v tejto dobe intenzívnejšie a účinok dlhodobý. Nezabúdajte na ošetrenie krku, dekoltu a kože na svojich rukách. Teraz je tiež vhodný čas vyskúšať úplne nové krémy, nebojte sa experimentovať a testovať. Obdobie je ideálne pre zvýšenú telesnú aktivitu. Choďte si cvičiť, zabehať alebo do svojho programu zaraďte rýchlu chôdzu.

Spln

Po štrnástich dňoch od novu je plocha Mesiaca plne osvetlená. Slnko sa dostalo do presnej opozície voči Mesiacu a my sa môžeme kochať jeho svetlom i v noci. Fáza splnu trvá do druhej štvrtiny, necelých 7 dní.

V tejto fáze je ideálne sústrediť sa na odľahčenie stravy alebo rovno zahájte pôst. Pri splne neposilňujte a neprepínajte sily, viac odpočívajte. V rámci kozmetickej starostlivosti sa venujte dokonalému odlíčeniu pleti, zdržte sa akýchkoľvek zásahov do tváre a naopak sa zamerajte na depiláciu celého tela.

Cúvajúci Mesiac – 2. štvrť

Ubúdajúca fáza Mesiaca má svoj vrchol v druhej štvrtine, tzv. cúvajúci Mesiac. Lunácia získa tvar písmena C, pričom na konci tejto fázy vytvára slnečné svetlo dopadajúce na Mesiac len úzky kosáčik. Cúvajúca fáza trvá necelých 7 dní do nového spojenia Mesiaca so Slnkom. Ďalšie novolunie odštartuje nový cyklus mesačných fáz.

Tieto dni posilňujú účinky detoxikačných kúr, hĺbkového čistenia a starostlivosti proti nedokonalostiam pleti. Obdobie je vhodné pre peeling a lymfodrenáž, ktoré skvele podporia detoxikáciu tela. Peeling odstráni odumreté bunky, zbaví pleť šedi a umožní rýchlejšie vstrebávanie účinných látok z kozmetiky. Začať môžete tiež s kúrou proti celulitíde a ošetrujúce terapie podporte aplikáciou anticelulitídnej kozmetiky. Osvedčeným spôsobom relaxácie i detoxikácie je sauna, pričom vysoká teplota napomáha i dôkladnému prečisteniu pokožky. Nezabudnite sa v tieto dni objednať na kozmetiku, manikúru a pedikúru.