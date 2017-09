Poznáte hodinu svojho narodenia? Zistite ju a dozviete sa viac o vašom osude!

Viete, kedy ste sa narodili? Presnú hodinu si určite nepamätáte, oplatí sa ju však zistiť. Práve čas, kedy ste sa narodili dokáže veľa prezradiť o vašom osude. V astrológii sa deň rozdeľuje do dvojhodinových etáp. A práve tie určujú vaše vlastnosti, schopnosti ale i to, po čom v živote túžite alebo od neho očakávate.

0:00 -2:00

Snívať je dovolené a čo to o tom vedia aj ľudia, ktorí sa narodili v tomto časovom rozpätí. V ich živote neexistuje nič, čo by sa extra plánovalo. Život nechávajú plynúť a popritom si s vyloženými nohami radi poleňošia. Ak patríte do tejto skupiny i vy, mali by ste vo svojom okolí mať niekoho, kto vás dokáže uzemniť, aby ste v rámci snívania nevyleteli príliš vysoko.

2:00 - 4:00

Títo ľudia nevedia, čo znamená nuda a nedostatok. Ich život je plný zážitkov, do ktorých bez problémov investujú aj preto, že posledným čím trpia je núdza o peniaze. Potrpia si na materiálne veci, túžia vynikať strhávať na seba pozornosť. Diplomacia nie je ich silnou stránkou. Mlčať je niekedy zlato.

4:00 – 6:00

Ak ste sa narodili v tomto čase, pravdepodobne patríte medzi ľudí, ktorí sú draví a úspech je pre vás veľmi dôležitý. Svoje povinnosti nikdy neodkladáte a v práci si svoje povinnosti plníte na 100%. V ľuďoch vzbudzujete autoritu!

6:00 – 8:00

Ľudia, ktorí sa narodili v túto skorú rannú hodinu vo svojom živote potrebujú fyzickú prácu. Žiadna práca nie je pre vás problémom. Patríte medzi introvertov, ktorí netúžia po veľkej spoločnosti a aj nadväzovanie nových známostí je pre vás problémom. Svoj život túžite pokojne prežiť, bez zbytočných výkyvov.

8:00 – 10:00

V tomto čase sa zväčša rodia mimoriadne úspešní a slávni ľudia. S ľuďmi nemajú problém, dokážu každého odzbrojiť dobrou náladou a úsmevom. Aj oni však majú svoje mínusy. Občas treba na nich dohliadnuť, aby netrávili v práci príliš veľa času. Naučiť by sa mali poriadku a dochvíľnosti.

10:00 – 12:00

Ľudí narodených v tomto časovom úseku nič nezastaví. Na ceste za úspechom sú ochotní zdolávať prekážky, nakoľko sú obdarení veľkou dávkou sebadisciplíny. Vaša povaha je neoblomná a práve preto žnete v živote úspech za úspechom. Niekedy sa skúste zamyslieť a reálne zhodnotiť, či ste vašim snom a ideálom neobetovali až príliš.

12:00 – 14:00

Na pravé poludnie sa rodia ľudia, ktorým bola do vienka daná kreativita. Títo ľudia si potrpia na originalitu. Nad svojimi priateľmi chcú stále vyhrávať a dokazovať im svoj úspech. Nezaškodilo by im, ak by sem tam dokázali vcítiť do kože iných a naučiť sa pokore.

14:00 – 16:00

Ak ste sa narodili v tomto čase určite vás neprekvapíme keď povieme, že milujete adrenalín. Nové a nepoznané veci sú pre vás výzvou a zdolávanie prekážok a hraníc je pre vás veľmi dôležité. Slová podpory a obdivu potrebujete počuť viac ako ostatní. Ak sa vám zájem nedostáva neraz skĺznete do apatie.

16:00 – 18:00

Vo vašom živote sú priority viac ako jasné. Alfou a omegou vášho života je rodina, priatelia a láska. Patríte medzi romantikov, dokáže sa tešiť z maličkostí a život s vami je hotovou rozprávkou. Pre svojich najbližších ste ochotní urobiť takmer čokoľvek aj na úrok vášho pohodlia.

18:00 – 20:00

Aj vy ste sa narodili v týchto večerných hodinách? To, čo k svojmu životu potrebujete je dostatok oddychu a času na to, aby ste sa mohli venovať svojim záľubám. V živote sa snažíte nestáť na jednom mieste a neustále napredovať. Tak ako ste nároční na seba, rovnaké nasadenie a výkony vyžadujete aj od svojich kolegov či podriadených.

20:00 – 22:00

Ľudia, ktorí sa narodili v tomto čase prinášajú do života iných svetlo, pokoj a veľa radosti. Ich optimistické povahy a triezve uvažovanie oceníte hlavne vtedy, ak potrebujete pomôcť pri riešení problému. Pomoc síce bez váhania ponúknu, na strane druhej ich ťažkosti iných veľmi zraňujú.

22:00 – 0:00

Ak ste sa narodili kúsok pred polnocou je viac ako potrebné aby ste sa v živote obklopili ľuďmi, ktorí vám ukážu isté pravidlá. Vy sami ste totiž nespútanými bohémami a disciplína nie je vašim verným kamarátom. Jasno nemáte ani v otázke lásky, nič čo trvá večne nie je pre vás vzrušujúce.

