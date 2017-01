Špičkový slovenský meteorológ Jurčovič: Prečo na neho ľudia na ulici pokrikujú?

Štúdium meteorológie si vybral netradične – vylučovacou metódou. Vo svojom odbore však nepochybne patrí k špičke. „Keď niečo robím, tak na dvesto percent,“ tvrdí Peter Jurčovic (63).

Narodil sa v Bratislave, no prvé roky svojho života strávil v Modre. „Tam som začal chodiť aj do základnej školy. Dodnes sa s niektorými spolužiakmi stretávam,“ hovorí. Keď mal sedem rokov, s rodičmi a mladším bratom sa presťahoval do bratislavských Krasňan. Tu ako chlapec rozvíjal svoj športový talent. „Mal som okolo seba veľa rovesníkov, s ktorými sme sa naháňali po parkoch a v blízkom lese, hrávali futbal, volejbal alebo vybíjanú. Boli to krásne roky,“ spomína Peter Jurčovič.

Mohol som byť futbalista

Na ihrisku si ho všimol tréner prípravky futbalového klubu Slovan. Chcel, aby sa k nim Peter pridal. Dokonca mu vybavil aj legitimáciu. Tejto šance sa však chlapec nechytil. Vysvetľuje: „Zápasy sa hrávali cez víkend, ale to som našim pomáhal v záhrade alebo vo vinohrade. Bolo by mi divné, ak by oni pracovali a ja som šiel naháňať loptu. Preto som ponuku odmietol.“

Šport ho však sprevádza dodnes. Roky chodil s partiou hrávať futbal a stále chodí raz do týždňa na basketbal, ktorý si zamiloval na strednej škole. „Páči sa mi, že basketbal je dynamická hra. Ani neviem ako, ale dostal som sa až do juniorského výberu a hral aj vysokoškolskú ligu,“ usmeje sa známy meteorológ.

Bez športu vraj nevie žiť, tvrdí, že ak sa človek pravidelne nehýbe, dláždi si cestu k rôznym chorobám a zdravotným problémom. So smiechom dodáva, že keď hrával v týždni jeden deň basketbal a na druhý deň futbal, nasledujúce tri dni sa síce ledva hýbal, no s dobrým pocitom. „To k tomu predsa patrí.“

Na skúšky s mapou

Skôr ako sa rozhodol pre strednú školu, v siedmej triede šokoval učiteľku tvrdením, že pôjde študovať jadrovú fyziku. „Dostal som životopisnú knihu o Enricovi Fermim a celkom ma to zaujalo. Keď sa učiteľka v triede pýtala, čím chceme byť, povedal som, že jadrovým fyzikom. Ale nemyslel som to vážne,“ spomína Jurčovič na rozruch, ktorý svojím tvrdením vyvolal.

V jednom si však bol istý – že chce mať univerzitné vzdelanie. Ale čo najskôr. Hoci ho lákala technika a mechanika, vybral si trojročnú všeobecnovzdelávaciu školu, obdobu dnešného gymnázia. „Keďže som sa celý čas pohyboval len v Krasňanoch, medzi naším domom a školou, vôbec som netušil, kam mám ísť a na prijímacie skúšky som šiel s mapou v ruke. Ale trafil som,“ smeje sa Jurčovič.

Miesto som mal isté

Koncom strednej školy riešil dilemu čo ďalej? „Chodím na besedy so študentmi, ktorí riešia podobné otázky. Vravím im: Možno neviete, čo chcete robiť, ale určite viete, čo robiť nechcete,“ ponúka svoj pohľad na výber povolania. On sa ním riadil. Spísal si vysoké školy a vyškrtával. V tom čase hrával basketbal za TJ Ekonóm a mohol ísť na ekonómiu bez prijímačiek. Vybral si prírodovedeckú fakultu. Odbor? Ťažká otázka.

„Matematika bola pre mňa príliš suchá, chémia ma nebavila, ani biológia nie. Ostala mi fyzika,“ hovorí. Po dvoch rokoch si mal vybrať špecializáciu. Zvažoval elektrotechniku, no odradili ho vtedajšie ešte primitívne počítače s diernymi štítkami. Vybral si meteorológiu. Spomína: „Do štúdia som sa vrhol na dvesto percent, tak ako do všetkého, do čoho sa pustím. Navyše nám povedali, že po jeho skončení máme isté zamestnanie v meteorologickom ústave.“

Zatúžil som po zmene

Keď nastúpil do práce v Slovenskom meteorologickom ústave, popri zamestnaní si urobil ešte postgraduálne štúdium z výpočtovej techniky a v 80. rokoch začal svoju mediálnu kariéru na druhom programe v televízii a v rádiách. „Na to, aby ste mohli dobre predpovedať počasie, potrebujete 5 až 10 rokov praxe. Neskôr som dostal príležitosť uvádzať počasie na prvom, federálnom programe. Mal som ako každý veľkú trému. Dnes ju nepoznám a užívam si to,“ priznáva Jurčovič. V SHMÚ pracoval 17 rokov. Popri denných a nočných službách stihol postaviť dom.

„Zrazu však prišlo obdobie, keď som cítil, že potrebujem zmenu. Spolužiak a môj dobrý priateľ, ktorý po roku 1989 pracoval ako meteorológ v zahraničí, dostal po návrate domov na starosť reorganizáciu ústavu a ponúkol mi, aby som viedol nové marketingové oddelenie. Súhlasil som,“ spomína Peter Jurčovič.

Oblaky so somárskymi ušami

Stále však ako meteorológ vystupoval v médiách. So smiechom opisuje, ako v čase, keď sa na obrazovku dostávala počítačová grafika, on na magnetickú tabuľu stále lepil oblaky so „somárskymi“ ušami. Preto si vzal do hlavy, že predpoveď počasia zmodernizuje. Začiatky neboli jednoduché. Keď s programátormi z práce pripravil reláciu a na diskete ju doniesol do televízie, nebolo ju na čom spustiť. Nevzdal sa. Založil si firmu a reláciu vyrábal súkromne.

„Paradoxom však bolo, že neplatila televízia mne, ale ja im za to, že som ju mohol odvysielať. Mesiace som zháňal sponzorov, no boli týždne, keď som žiadneho nemal,“ prezrádza Jurčovič, ktorý, mimochodom, priviedol na obrazovku aj prvé rosničky.

Aké bude počasie?

O súkromí veľmi rozprávať nechce. Nadnesene hovorí, že by si zaslúžil zápis do Guinnessovej knihy rekordov, lebo mal v rodine troch jadrových fyzikov, dcéru a dvoch zaťov. Syn aj s nevestou sa venujú výpočtovej technike. Jurčovič je už niekoľko rokov tvárou počasia televízie JOJ. Neprekáža mu, že ho ľudia na ulici spoznávajú? „Väčšinou je to milé. A keď chce byť niekto nasilu vtipný a zakričí za mnou na ulici – Aké bude počasie? – radšej sa tvárim, že nepočujem...“

Vizitka

Vek: 63

Bydlisko: Svätý Jur

Rodina: dve dcéry a syn, jeden vnuk a tri vnučky

Kde ho môžete vidieť?

Peter Jurčovič uvádza už 8 rokov počasie v Televízii JOJ, poskytuje predpovede zimným a letným strediskám, cestným a rekreačným službám, chodí na besedy o počasí po celom Slovensku od školákov až po dôchodcov – ak ho pozvete, príde aj k vám. V lete relaxuje najradšej v Senci na Slnečných jazerách.

