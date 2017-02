Maniačky pozor! Vieme kto nahradí Kočišíka.

Počas hodnotenia si nedával servítku pred ústa a jeho hlášky dokonca kolovali na sociálnych sieťach. Verné diváčky Nákupných maniačok štylistu Maroša Kočišíka jednoducho milovali. Koncom minulého roku sa však nečakane rozhodol skončiť s natáčaním. „Nejde o to, že ma to už nebaví či nudí. Je to už asi šesť sezón a mne to stačí,“ skonštatoval po odchode. Kto ho nahradí, to až do týchto dní nebolo jasné.

Budú zmeny

Teraz JOJ-ka konečne našla náhradu. Je to rozhlasový moderátor Michal Sabo (34), ktorý je vo svete celebrít aj v móde ako doma. Ako Mišo berie novú pracovnú príležitosť? „Chcem posunúť formát, ktorý ľudia poznajú, do novej roviny. Som šťastný, že moje nápady sa stretli s nadšením. Už ich iba realizovať a veriť, že ich ľudia vezmú,“ skonštatoval. Aké zmeny teda súťažiace čakajú? „Aj ako porotca budem taký, akého ma poznajú moji priatelia a poslucháči v rádiu. Budem kamarát na telefón, keď ma dievčatá budú potrebovať, ale zároveň budem kritickým zrkadlom, keď to bude nevyhnutné.“

Top hlášky Kočišíka

Maskáče by si mala žena obliecť iba v tom prípade, že ide zdolať opičiu dráhu vo vojenskom tábore v Lešti a hodiť tam ružový granát.

Ó bože, vezmi mi zrak!

Nie vždy dávam vysoké hodnotenia, ale keď áno, dostaneš štyri body z desiatich.

Jednu tvoju kolegyňu som poslal do slovenskej správy ciest, aby si tam vypýtala prácu na diaľnici, myslím, že v tomto tričku by si mohla zobrať nočnú zmenu.

