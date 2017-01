Čo majú spoločné Dagmar Havlová a prvá dáma USA Melanie Trumpová? Nie je to nič lichotivé!

Aj keď máte šaty za tisíce, môže sa na vás zabávať celý svet. A stáva sa to aj najelegantnejším ženám.

Keď si Melanie Trumpová obliekla na prezidentský sľub svojho manžela bledomodrý kašmírový model, neurobila to s najčistejšími úmyslami. Ralph Lauren je totiž obľúbený módny návrhár Trumpovej hlavnej rivalky Hillary Clintonovej.

Škodoradosť nevyšla

Melanie si jeho šaty už raz vzala počas prezidentskej kampane a médiá si to okamžite všimli a označili za provokáciu. Asi sa jej to zapáčilo, keďže v deň, keď sa oficiálne uviedla ako prvá dáma USA, opäť siahla po Laurenovi. Zrejme si myslela, že v kostýme chanelovského typu bude veľmi elegantná. Lenže jej to vôbec nevyšlo.

Švagriná Harry Pottera

Ľudia sú naozaj tvoriví a milovníci Harryho Pottera si všimli, že kostým prvej dámy sa podobá na šaty, ktoré mali žiačky čarodejníckej školy v jednom z jeho filmov. A na účet prvej dámy sa okamžite začalo vtipkovať.

Vysmiali aj Dášu

Nie je to však prvá prezidentská inaugurácia, na ktorej sa národ pobavil. Svojho času sa celý svet smial československému prezidentovi Václavovi Havlovi za krátke nohavice k obleku. Aj jeho druhá žena Dáša si za niektoré svoje šaty, hoci sa kvôli nim parádne plesla po vrecku, vyslúžila poriadnu kritiku. Vrátane hneď tých prvých, v ktorých si brala Havla a teda sa stala prvou dámou.

Pozrite si ich plus zopár ďalších viac či menej vydarených outfitov.