Danka Strculová trpí pre krásu: Z čoho jej tečú slzy a nedokáže to sama?

Danka Strculová (27) priznáva, že si nedokáže sama vytrhať obočie a nohy by si v salóne krásy ošetriť nedala.

Moderátorka spravodajstva Televízie JOJ má dokonalú pleť, o to väčšmi sa však musí venovať svojim vlasom. Najviac investuje práve do prípravkov na korunu krásy.

„Moje vlasy sa veľmi namáhajú tým, že ich stále kulmujú, fúkajú alebo žehlia. Niekedy sú v katastrofálnom stave. Preto sa snažím investovať do vlasovej kozmetiky a kupujem si kvalitné produkty – olejčeky, šampóny, masky… Ale robím si aj domáce zábaly, ktoré mi ich perfektne zregenerujú,“ hovorí Danka Strculová. Keď jej vlasy potrebujú oddych, maskérky jej ich vypnú dohora, a tak sú ušetrené od namáhavých procedúr.

V lete si blondínka dala vlasy aj skrátiť, no ich ozdravenie nebol jediný dôvod. „Strih som odpozerala od sestry a zapáčilo sa mi to. Odvtedy som častejšie u kaderníčky, pretože mi vlasy oveľa rýchlejšie rastú,“ hovorí spokojne.

Pedikúra je intímna

Keďže Danka sa musí v práci výrazne líčiť, doma na mejkap ani nepozrie, no bez vyčistenej pokožky si do postele neľahne. „Odličujem sa gélom a potom si umyjem tvár vodou, nedokázala by som si ísť ľahnúť alebo naniesť krém, keby som si tvár neopláchla vodou,“ hovorí moderátorka. Keďže jej dokonalá pleť nepotrebuje zásahy kozmetičky, v salónoch krásy čas netrávi.

„O obočie sa mi starajú naše maskérky, pretože by som si ho nedokázala sama vytrhať. Strašne ma to bolí a hneď mi z toho tečú slzy,“ smeje sa a priznáva, že nad ňou krútia hlavami aj v maskérni.

Na čo si však veľmi potrpí, to sú nechty. Každé tri týždne si vyhradí čas na manikúru, pretože by sa nedokázala pozerať na svoje neupravené ruky. „Ale na pedikúru nechodím, zdá sa mi to veľmi intímne. Takže o nohy sa starám sama,“ dodáva.

Vychytávky na pleť

Sérum začala používať po tom, ako si po lete objavila na čele vrásku. S výsledkom je spokojná a priznáva, že okrem jednej „nezbednej vrásky“ sa jej celkovo zlepšila pleť.

Tip na pekné vlasy

Najobľúbenejšie domáce zábaly: Avokádový Roztlačte zrelé avokádo, primiešajte olivový olej a zopár kvapiek citrónovej šťavy. Masku si dôkladne vmasírujte do vlasov, zabaľte do uteráka a nechajte pôsobiť pol hodiny až hodinu. Potom vlasy umyte šampónom a upravte rovnako ako zvyčajne. Masku si robte raz do týždňa a naozaj uvidíte rozdiel. Z kokosového oleja Trošku ťažšie sa vymýva, ale je super. Na vlasoch ho nechám pôsobiť pol hodiny.

