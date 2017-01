Dcéra Jozefa Vajdu Lea: Exmilenku otca si zobrala na koberec

Dramaturgička a scenáristka Lea Klimo Vajdová (34) odkryla rodinné tajomstvá...

Lea svojho otca obdivuje ako herca a aj ako muža, hoci mal blízko aj k iným ženám než iba k Leinej matke. Nijako ju to však nepoznačilo. Išlo to viac-menej úplne mimo nej a, paradoxne, netrápila sa ani ona, ani jej mama.

„Moji rodičia boli natoľko veľkorysí, že mi nikdy nedali pocítiť rozpad ich vzťahu. Žili sme stále ako rodina v jednej domácnosti, a hoci vychádzali články, že otec sa stretáva s tou či s tamtou, fungovali sme normálne. Chodili sme na spoločné dovolenky a mali sme tradičné Vianoce. Musím skonštatovať, že som mala super detstvo,“ vysvetľuje Lea s nadhľadom a vyrovnanosťou.

Napätie u nich neexistovalo

Svojich rodičov vždy vnímala ako ľudí, ktorí sú veľmi zaneprázdnení a nemajú príležitosti riešiť hádky či vzťahové spory. Dôležité bolo to, že obaja sa jej maximálne venovali a otec sa zo spoločnej domácnosti odsťahoval až vtedy, keď aj ona. Preto neprišlo k tomu, že by Lei chýbal mužský element či otcovský vzor. Vždy ho mala a za každých okolností.

Prízvukuje, že napätie medzi rodičmi nemohla vnímať, lebo ani nebolo. „Každý mal veľa svojej práce a mama s otcom sa poriadne ani nevídali. Mama mala starosti okolo svojho penziónu, ktorý prevádzkuje dodnes, a nemala na otca dostatok času. A otec bol zasa stále v divadle, nakrúcal a ešte aj podnikal. Postupne sa veľmi prirodzene obaja vydali vlastnou cestou. Otcove známosti som vnímala naozaj okrajovo a ani neviem, kto medzi ne patril, vždy som mala svoj život a svoje starosti a radosti,“ hovorí hercova dcéra s nadhľadom.

Kauza učiteľka sexu

Spomedzi žien asi najviac zarezonovalo u Vajdovcov meno Zuzana Belohorcová. To si pamätá aj Lea. Obdarená blondínka pred rokmi ulovila atraktívneho ženáča a s pravidelnosťou zapĺňali titulné stránky časopisov. Aj s touto etapou života je Lea vyrovnaná a nevnímala ju tragicky ani v tom konkrétnom čase.

„Bolo to už veľmi dávno a neprežívala som to ani vtedy a už vôbec nie dnes. Doma sme fungovali všetci traja normálne, nebol dôvod vnímať to negatívne. Vtipné na tom celom je, že keď som pred rokmi pracovala ako novinárka v časopise, raz som požiadala Zuzanu o rozhovor. Chcela som zo zvedavosti vedieť, ako to s mojím otcom celé bolo a ako sa na to pozerá s odstupom času. V tom období už boli dávno rozídení. Na svoje prekvapenie som zistila, že je to veľmi príjemný človek.“

Ich rozhovor trval síce o niečo dlhšie než bežné interview, no rozhodne to nebol zle strávený čas. Otca pozná do detailov, no na niektoré veci sa odrazu pozrela Zuzaninými očami a čo-to pochopila.

Lea bola teda v čase trvania vzťahu svojho otca a Zuzany Belohorcovej nad vecou. Bola na tom rovnako aj jej mama? Veď sa musela prizerať na to, ako je jej manžel neverný... „Mama mala svoj svet. Naplno podnikala, bola zaneprázdnená. V tom období sa každý z nich venoval sebe.“

Novú manželku akceptuje

Zdá sa, že minulosť každý z nich spracoval a Lea sa dnes teší, že jej otec našiel teplo domova vedľa novej manželku July. Lea však prízvukuje, že ich vzťah nie je vzťah matky a dcéry, no vychádzajú spolu dobre. Stretávajú sa na rodinných akciách, rady sa rozprávajú o Juliných ezoterických poznatkoch, no vzájomne sa nesilia do hlbších vzťahov. Na kávičku a nakupovať spolu nechodia, no jedna druhú úprimne akceptujú. „Je to manželka môjho otca, ktorého nadovšetko ľúbim a vážim si ho. Preto keď je v pohode on, som aj ja,“ konštatuje atraktívna dramaturgička a scenáristka, ktorá k otcovi a July vždy rada zavíta.