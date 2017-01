Deťom Dana Dangla sa mení život: Je za tým nová žena!

Danglovcom sa komplet prevrátil zabehnutý životný štýl. Producent musí kalkulovať so svojím časom.

Pre Danglovcov bol tretí december magickým dátumom. Režisérovi a producentovi a jeho manželke Beáte (39) sa narodilo tretie dieťa. Zdá sa, že maličká bola už od začiatku prepojená so súrodencami Oliverom (13) a Laurou (10), keďže na svet prišla presne v ten istý deň, ako jej brat. Dievčatko dostala netradičné meno – Sienna. Vybral ho vraj Dano a Šarmu prezradil, že to bola úplná náhoda. Prvýkrát ho počul dva mesiace pred pôrodom v kine, no ihneď sa doň zamiloval.

Dáva im zabrať

Rozkošná Sienna robí rodičom obrovskú radosť, ale Dano sa netají s tým, že im dá aj poriadne zabrať. Predsa len, prešlo už desať rokov, čo mali doma bábätko. „Musím však povedať, že je to osviežujúce pre nás oboch. Už sme zabudli, ako vyzerá celý ten proces, a naozaj mám pocit, že sa obaja do toho dostávame akoby celkom nanovo,“ vysvetľuje Dano.

Chceme sa zlepšovať

A ako plánuje Siennu vychovávať? Bude pokračovať v rovnakej výchove ako u starších detí alebo sa chce vyvarovať nejakých chýb?

„Niektoré veci určite urobím inak, aj keď nikdy som si to na papierik nepísal. Ale aj z rodičovskej stránky sa ľudia vyvíjajú a určite sa v tejto role chceme zlepšovať. Zmeny budú, ale predsa len, je to iba mesiac, tak uvidíme,“ hovorí. Hoci sa považuje za prísneho otca a priznal, že, aj keď nerád, na deti neraz poriadne zakričí, netají sa s tým, že malá Sienna to bude mať asi jednoduchšie. „Je pravdepodobné, že dcérku budeme rozmaznávať, väčšinou to tak u benjamínov býva,“ konštatuje.

Začal umývať riad

Dano patrí k najzaneprázdnenejším umelcom a čas je pre neho vzácny. Priznal, že doteraz si síce maličkú naplno užíval, to však už dlho nepotrvá. „Teraz ešte mám čas, ale, samozrejme, bude sa to zhoršovať. Boli sviatky a voľno, takže naplno začíname pracovať až v týchto dňoch a už trošku cítim, že na rodinu nemám toľko času…“ prezradil. Dodal však, že deti sa snažia mamine pomáhať. „Dcéra asi viac, čo vychádza z pohlavia, ale aby som Oliverovi nekrivdil, aj on vidí, že nie je úplne jednoduché, čo sa doma deje, takže najnovšie začal umývať riad.“

