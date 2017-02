Advokátka zo Súdnej siene: Nepochopíte, akú má zbierku! A topánky to nie sú

Sarah Jessica Parkerová zo Sexu v meste má obrovskú zbierku topánok. Podobnú úchylku má aj naša televízna advokátka zo Súdnej siene, ibaže sa týka parfumov. Zbierku pravidelne rozširuje. „Dopĺňa mi ju manžel, nejaké mám aj od svokra. Keďže väčšinu vecí nakupujeme cez internet, vždy si pri nákupe nejaký nový parfum dohodím aj ja. Niekedy ho kúpim zo zvedavosti, inokedy ma zaujme len flakón,“ smeje sa Naďa na svojej vášni.

Konkrétne podľa obalu stavila na parfum Carolina Herrera Good Girl. Napodobnenina ženskej čiernej lodičky ju dostala a ako pravá parfumová maniačka ju musela mať. „Táto vôňa mi úplne sadla a momentálne je moja najobľúbenejšia.“

Krém zo slizu

Z krémov nemusí mať každú novinku, ktorá sa dostane na trh. Stačí jej overená klasika, ktorá jej pleti vyhovuje.

Neuveríte, ako inak sa dá využiť vaginálny krém!

Naďa si nanáša aj krém a gél s obsahom slimačieho extraktu. Má veľmi dobré regeneračné vlastnosti a výborne hojí jazvy. Vyskúšala aj kozmetiku s hadím jedom a veľmi si ju pochvaľuje. „Veľa si o takýchto netradičných veciach čítam a momentálne ma zaujal krém s jedom z medúzy. Imponuje mi to preto, lebo sú to veci z prirodzeného kolobehu prírody,“ zamýšľa sa rázna televízna advokátka, ktorá však nie je ochotná minúť na tieto produkty majland.

Kokos na vlasy

Donedávna patrila herečka medzi blondínky, no už pár týždňov je brunetka. Vlasom dopraje „kúpeľ“ každý deň a okrem čokoládovej regeneračnej masky, šampónu a kondicionéru od značky Kallos si nanáša na noc aj kokosový olej. „Pred spaním ho vmasírujem do končekov a jemnú vrstvu si nanesiem aj na tvár. Je to malý zázrak.“

Vonia po korení

Naďa zbožňuje ťažké až orientálne parfumy, kvetinové tóny na jej krku nenájdeme. Potvrdzuje to vôňa Roberto Cavalli for Women od Cavalliho, ktorá je podľa Nade sexi a páči sa mnohým mužom. Kuriozitou je, že aj ona sama občas použije pánske vône, ktoré sú korenisté a príťažlivé.

Krásne ústa

Zopár „drobných“ má v leskoch a rúžoch na pery, ktorými by pokojne zaplnila regál v obchode. Kupuje ich prevažne cez internet. Najnovším úlovkom sú matné rúže od Kylie Jennerovej. V šuplíku má však aj zlupovacie rúže, ktoré pery zafarbia, no tie Naďu veľmi nenadchli. „Slabo ich vidno a je to len marketingový ťah.“