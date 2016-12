Herečka Dominika Kavashová má s priateľom vlastný byt: Prišiel čas na dieťa?

Onedlho sa Dominika Kavashová (27) objaví v novom seriáli Divoký Zapadákov, v ktorom hrá aj so svojím partnerom Lukášom Dózom. Už majú vlastný byt. A čo dieťa?

Prečo vás tak dlho nebolo vidieť na obrazovke?

Pravda je, že ma volali do viacerých projektov, ale nechcela som stráviť celé leto natáčaním. Uplynulú sezónu som v divadle mala osem premiér, potrebovala som si oddýchnuť. A chýbala mi aj rodina. Neľutujem to rozhodnutie.

Ale bez kamery je menej práce, mediálnej popularity i peňazí…

Ale aspoň som získala akú-takú anonymitu. Počas vysielania seriálu Chlapi neplačú ma ľudia spoznávali až pričasto. Nikdy to nebolo nepríjemné, že by niekto po mne na ulici vykrikoval, ale už mi to narúšalo súkromie.

Dnes je už každý okoloidúci s lepším mobilom potenciálny paparaco…

Stalo sa mi, že ma niekto odfotil na kúpalisku. Prekvapuje ma, že niekomu vôbec napadne speňažiť takú vec. Srdečne ho pozdravujem (smiech).

Je pre mladého herca dobrá škola, keď má v seriáli v jeden deň veľa obrazov i množstvo textu?

Samozrejme. No seriál ma naučil hlavne trpezlivosti, keď sme nakrúcali v exteriéroch a čakali na rôzne veci. Raz bolo zima, inokedy teplo, navyše som robila s deťmi, lebo som tam mala syna. Byť každý deň pripravená, to cibrí pamäť. Teraz si niečo prečítam a už to viem.

So svojím priateľom budete účinkovať v novom komediálnom westerne. Je fajn, keď sú partneri spolu aj na pľaci?

Som rada, že spolu konečne robíme seriál, a práve Divoký Zapadákov. Obaja tam hráme pekné roly. Zatiaľ sme netočili súvislé dialógy, lebo Lukáš má inú linku ako ja, ale zopár spoločných obrazov sme už mali.

Brali by ste život na divokom západe?

V žiadnom prípade. Kovboji sa k ženám nesprávali práve najúctivejšie. A stále sa tam strieľalo (smiech).

Stretáte mužov s drsnou povahou kovboja?

Myslím, že v súčasnosti je veľa kovbojov. Aj arogancie.

Veríte tomu, že džentlmeni vymierajú?

Ako ktorí, ale ide o ohrozený druh. Ešte sa nájdu medzi pánmi staršej generácie. U nás v divadle je to Ferko Kovár, Emil Horváth a niektorí iní.

Aj váš priateľ Lukáš patrí k tejto „šľachte s dobrou výchovou“?

On nie je džentlmen (smiech). Lukáš je svojský, no hlavne vtipný, čo mi imponuje. Ale ešte som nezažila, že by mi pomáhal do kabáta alebo pridržal dvere.

Neobšmieta sa ešte okolo vás kríza alebo aspoň ponorková choroba?

Každý dlhšie trvajúci vzťah prechádza rôznymi krízami. My sme všetky zvládli a naďalej sa máme radi. Už máme vlastný byt, takže ide do tuhého.

Krízu môže vyvolať aj žiarlivosť...

Ani jemu, ani mne nie je príjemné, keď vidíme toho druhého bozkávať sa s hereckým partnerom. Je to však práca, pochybujem, že to niekto robí rád.

Zatiaľ dávate prednosť kariére. Kedy príde čas na dieťa?

Myslím, že je vhodný čas aj na dieťa. S priateľom sa už o tom rozprávame. Kariéru som rozbehla, som v povedomí divákov aj ľudí, ktorí mi prácu ponúkajú.

Svadba by mala byť pred narodením potomka alebo na nej nezáleží?

Ani ja, ani Lukáš k tomu nemáme vzťah. Ale možno raz, keď už budeme mať dieťa, sa zoberieme, aby si aj ono mohlo na svadbe zatancovať.

Fotili ste módu vo svadobných šatách, v seriáli ste sa v podobných vydávali. Robilo to niečo s vami?

Nič. Nedojímalo ma to. Vo svadobných šatách mám skôr úzkostlivý pocit, lebo vydať sa je závažné rozhodnutie. Celý život stáť po boku svojho manžela. Aspoň tak sa to sľubuje pred oltárom. Lenže dnešný život prináša nástrahy, ktoré mnohí nezvládnu.

Dosť vám podrástli vlasy. Ide o nový imidž alebo o súčasť pracovnej zmluvy?

Rozhodla som sa mať dlhé vlasy, možno až po pás. Ako víla. Aj sa mi hodia, lebo v Divokom Zapadákove hrám krásavicu, ktorej tam robia krásne účesy.

Neobťažuje vás, že dlhšie vlasy si vyžadujú väčšiu starostlivosť?

Nevenujem sa im špeciálne, dávam si na ne kondicionér a nejaký olej. Žiadne kúry ani styling. Ako sa mi vysušia, tak ich mám cez deň pohodené.

Koľkokrát do týždňa ich musíte umyť?

Stačilo by aj raz za dva týždne a neboli by mastné. Ale umývam si ich raz za dva dni, lebo denne hrávam, sprejujú mi ich, na predstaveniach si na ne sypem piesok, múku...

Za svoje divadelné výkony ste už dvakrát dostali ocenenie Doska. Slušná bilancia, však?

Aspoň raz za kariéru som chcela byť nominovaná na Dosku. Už ich mám dve a je skvelý pocit, že niekto vníma moju prácu a vie ju oceniť. Veľmi sa z Dosiek teším, ale hlavne moji rodičia v Košiciach, ktorí mi ich ani nechcú dať, aby som si ich mohla vystaviť v novom byte.

Módne trendy nesledujete, pritom chodíte oblečená ako bábika. Nehrozí, že sa raz stanete šopoholičkou?

Nie, lebo neznášam nakupovanie. Vždy idem cielene za tým, čo potrebujem. Nechápem, ako môže niekto nakupovaním zabiť celé hodiny.

Pokračovanie rozhovoru nájdete v aktuálnom vydaní magazínu Báječná Žena.