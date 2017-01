Herečka Lucia Siposová už na partnera nečaká: Čomu zasvätila svoj život?

V novom komediálnom seriáli Prázdniny hrá trochu bláznivú sestričku na gynekológii Dášu. Lucia Siposová (36) je síce single, no verí, že pán pravý jedného večera vstúpi do jej kabaretu…

Vaším mužom v seriáli je herec Tomáš Matonoha alias Laco. Brali by ste takého chlapa aj v reálnom živote?

Laco s Dášou majú živý, zdravý a veselý vzťah. Sú nad vecou a aj po rokoch to medzi nimi iskrí. Páči sa mi, že Laco vie hrať na gitare a spievať (smiech). Chcela by som vzťah, kde je veľa humoru.

Nielenže vás vie rozosmiať, ale váš intímny život funguje ako na začiatku. Nie je práve to cesta, aby partneri spolu vydržali?

Asi áno. Zrejme to nestačí, ale bez toho to nejde. Iracionálne veci sú najdôležitejšie. Na všetkom sa dá pracovať, ale chémia tam buď je, alebo nie je. To sa vytvoriť nedá. A nemám na mysli len tú fyzickú.

Stávka je stávka — ak Laco vydrží dva týždne s deťmi na chalupe, dovolíte mu skúšať s kapelou v garáži. Mať takého muža, nepridali by ste sa aj vy?

No jasné! Nikdy som nechodila s hudobníkom. Ani neviem prečo, veď môj oco je muzikant. Je pravda, že ma často priťahovali muži, ktorí sa venujú veciam, ktorým ja vôbec nerozumiem. Myslím, že by bolo fajn mať partnera, ktorý hrá na nejakom nástroji, aby sme si mohli spolu zahrať a zaspievať. Tá predstava je príjemná.

Rada cestovateľsky dobýjate svet. Neumreli by ste na chalupe, akou je tá televízna na kopaniciach, od nudy?

Mám rada ruch veľkomesta aj úplnú samotu. Na kopaniciach by som neumrela, ak by som tam bola dobrovoľne. No nie navždy. Potrebujem to obmieňať, inšpirovať sa mestom a príbehmi ľudí a potom, keď sa chcem upokojiť a tvoriť, vojsť potichu do samoty.

Nebijú sa vo vás tie protipóly?

V každom z nás sa niečo bije. Niekedy sa chcem odstrihnúť od reality, odísť niekam ďaleko a žiť ako divožienka na brehu mora, inokedy mi robí dobre predstava byť obklopená mnohými ľuďmi, v centre diania, ako diva kráčať v elegantných šatách po červenom koberci. Práve mám obdobie divy — a svoj kabaret.

Otvorili ste ho len nedávno v centre Bratislavy. Čo ponúka?

Všetko, čo si viete aj neviete predstaviť. Je to nočný klub s originálnym programom. Autorské kabaretné šou plné hudby, spevu, tanca, humoru, so štipkou erotiky a živej interakcie s publikom. Je na čo sa dívať! Máme aj čisto hudobné či komediálne večery so zaujímavými hosťami, diskusie a rôzne prekvapenia.

V zahraničnej produkcii ste hrali prostitútku, v seriáli Divoké kone alkoholičku. Sedia vám roly žien, ktorým sa život vymkol z rúk?

Ja sa neobsadzujem, ale asi áno. Som síce plná života, ale z rúk sa mi ešte nevymkol. Každým rokom sa cítim silnejšia. Ako žena aj ako herečka. Kabaret je moja parketa, tam vypúšťam svojho draka... Vravia, že mám v sebe fatálnu ženu, no sedí mi aj komediálna poloha.

V Prázdninách som si to užívala, paradoxne so Zuzkou Norisovou a s Kristínou Greppelovou, keďže naši chlapi boli s deťmi na chalupe. Mali sme medzi sebou úžasnú chémiu a humor. Bolo to jedno z najkrajších natáčaní v mojom živote.

A čo láska? Máte priateľa?

Dva roky som bola pripravená na vzťah, ale život ma posúva iným smerom. Do vlastného podniku som sa pustila aj preto, aby som na osudovú lásku nečakala donekonečna. A splnila som si tak jeden zo svojich snov. Venujem sa veciam, ktoré mám rada a viem ich ovplyvniť. Láska musí prísť sama, s tým sa nedá nič robiť. V jeden večer možno do kabaretu vstúpi aj muž, na ktorého čakám…

Nedesí vás neodbytnosť biologických hodín?

V predošlom vzťahu som si myslela, že je to už ono, a nebolo. Bohužiaľ. Kým nemám jasno v partnerovi, o deťoch nerozmýšľam. Najprv chcem muža, potom dieťa. A biologické hodiny? Cítim sa ako dvadsaťročná, nebezpečný pocit… ale je to tak. Prečo by som sa mala siliť do niečoho, čo tak nie je? Žijem to, čo je.

Nešli by ste skôr na cudziu svadbu ako na svoju?

Na cudzej je asi menej stresu a väčšia zábava. Ešte som na žiadnej svojej svadbe nebola, preto to neviem porovnať (smiech). Teším sa, že si raz niekto trúfne a požiada ma o ruku. Niekto, koho budem chcieť aj ja. Asi ma to rozplače.

Mladé páry sa dnes do svadby veľmi nehrnú…

Voľakedy bola výsada a pýcha oženiť sa a vydať sa. Hanba bola byť slobodný, nie? Teraz sú všetci vyplašení, hlavne muži sa boja prevziať zodpovednosť. Jasné, že sa to nemusí podariť, že život je plný pokušení, ale ak sa niekto pre niekoho naozaj rozhodne, nie je to ako prejav lásky a úcty pekné? Život je krátky, neviem prečo z toho dnes ľudia robia takú vedu.

Ako sa má vaše druhé alter ego Anča Pagáčová, o ktorej ste napísali dve knižky?

Teraz s ňou nie som v kontakte. Vymýšľam a píšem veci do kabaretu. Myslím, že ešte jednu knižku o Anči napíšem, len si musím nejaké roky odžiť. Do tretice to bude o podnikaní.

Predovšetkým ste však herečka, trpíte aj nejakými maniermi?

Nemám maniere, ale normálne požiadavky. Očakávam, že sa ľudia budú slušne správať, a keď sa tak nesprávajú, ozvem sa. Ja si poviem, keď niečo chcem, aj keď niečo nechcem. A čím som staršia, tým ráznejšie.

Poznám život nielen z hereckej stránky — štyri roky som v New Yorku makala v reštaurácii, robila som pre festivaly ako dobrovoľníčka aj ako asistentka hercov, v zákulisí filmu, teraz podnikám a učím sa milión nových vecí, preto viem, akí ľudia sú a akí vedia byť. Ako sa správať k ľuďom…

Pokračovanie rozhovoru nájdete v aktuálnom vydaní magazínu Báječná Žena.

