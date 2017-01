Herečka Milka Vášáryová je odkázaná na pomoc: V čom si nevie poradiť?

Emília Vášáryová (74) priznala, že má problémy.

Aj keď minulý rok jedna z našich najlepších herečiek skončila po páde v divadle so zlomenou nohou, tentoraz nehovoríme o zdravotnej pomoci. Pani Milka nám potvrdila, že zdravotne sa konečne cíti skvele, ale predsa len je odkázaná na pomoc iných – pri zabezpečovaní šatníka.

Foto: Emil Vaško, Robo Homola

Pritom s tým, čo si oblečie, nikdy nemala problém, hlavne, keď žil jej manžel Milan Čorba, jeden z najlepších kostýmových výtvarníkov. Bohužiaľ, pred troma rokmi podľahol zhubnej chorobe. Kto teda pani Milke pomáha dnes?

Prvá zákazníčka

Herečka nepatrí medzi dámy, ktoré majú potrebu vyraziť do obchodov a nakupovať. „Ja už do seba veľa neinvestujem. Skončila som s tým, pretože do oblečenia som už dala toľko peňazí. Keď niečo potrebujem, obraciam sa kade-tade, nech mi pomôžu zohnať potrebné veci,“ vysvetľuje.

Jednou z osôb, ktoré sú jej vždy k dispozícii, je aj návrhárka Lýdia Eckhardt, s ktorou sa už roky pozná, dokonca patrila medzi jej prvé zákazníčky. „Pamätám sa na to ako dnes, keď som si pred dvadsiatimi rokmi v jednom hoteli kúpila nádherný chanelovský kostým. Bol fialovo-čierny a kombinovaný s tmavomodrou farbou a viem, že sa mi veľmi páčil. Pýtala som sa, čie je to dielo, a oni mi povedali len to, že je to model úplne neznámej návrhárky a sami sú zvedaví, či oň vôbec bude záujem. Bola som medzi prvými, čo si ho kúpila, a neraz si naň spomeniem,“ skonštatovala. Podotkla ešte, že už odmlada milovala sukne a kostýmy. Ten prvý si dala na mieru ušiť už ako osemnásťročná.

Nekomplikuje si to

Jedna z našich najkrajších herečiek nepatrí medzi ženy, ktoré by na seba upozorňovali vyzývavým oblečením. „Nikdy som nebola výstredná. Ani v mladšom veku by mi nenapadlo byť vyzývavá, nevidela som na to žiaden dôvod,“ priznáva.

Dodala, že módne trendy vôbec nesleduje a v skrini má iba to, čo potrebuje. „Navyše, ja sa vždy obliekam podľa programu. Keď viem, že idem z domu preč na dvanásť hodín, napriek tomu, že mám rada sukne, s potešením siahnem po nohaviciach,“ potvrdila, že pohodlie v móde je u nej na prvom mieste.

