Herečka Táňa Pauhofová je známa svojimi ryšavými vlasmi: Trpí komplexami?

V novom slovenskom filme hrá Táňa Pauhofová (33) majiteľku kníhkupectva Lindu, no aj v reálnom živote sú knihy jej vášňou. Prečo nepodlieha predvianočnému zhonu?

V januári príde do kín film Evy Urbaníkovej Všetko alebo nič, v ktorom hráte hlavnú úlohu. Ako sa vám nakrúcalo?

S prestávkami sme nakrúcali dva roky. Výhoda hereckej profesie je v tom, že každá práca je v niečom podobná, ale zároveň iná a nie stereotypná. Na filme sa podieľal skvelý tím ľudí, bavilo nás to spolu, dúfam, že na výsledku to bude vidieť.

Čo prezradíte o svojej role?

Linda je mladá žena, ktorá má svoje zásady a bohatý vnútorný svet, ktorý by chcela nejakým spôsobom pretaviť aj do toho reálneho. Miluje svoju rodinu, dcéru, priateľov, knihy a túži po veľkej láske. A zažije lásku fatálnu, s ktorou nie je jednoduché sa vyrovnať.

Máte z tej ženy niečo?

Určite máme zopár spoločných čŕt, ale ja nie som Linda a Linda nie je Táňa. Obe milujeme knihy, túžime po láske a po tom, aby sme boli dobrými mamami.

Máte nejaký každodenný rituál, niečo, čo vás charakterizuje?

Nenazvala by som to rituálom, lebo to pôsobí veľmi zaväzujúco a neslobodne. No každý deň ráno mám čas len pre seba, vstávam oveľa skôr, ako mám niekam ísť. Naraňajkujem sa, vzdám hold svojmu telu za to, čo pre mňa robí a koľko toho musí vydržať. Ten čas si užívam.

Čo je pre vás samozrejmosťou v kabelke?

Kniha.

Kniha?

Knihy sú moja vášeň, sprevádzajú ma odmala. Sú to pre mňa akési inšpiratívne výlety. Milujem príbehy, rada sa dozviem niečo nové. Čítam všetko, od literatúry faktu cez romány, beletriu až po motivačnú literatúru. Pravidelne chodím do kníhkupectiev, ich atmosféra ma upokojuje. Cítim sa tam ako doma.

Vzhľadom na vašu profesiu od vás ľudia asi očakávajú, že budete stále vyzerať dokonalo. Máte aj chvíľky, keď nemáte chuť sa ani nalíčiť?

Iba keď som chorá a všetku energiu sústredím na to, aby som vyzdravela. To, že sa o seba starám, že sa upravím, nerobím kvôli ľuďom, ale kvôli sebe. Je to pre mňa prejavom sebaúcty, sebalásky, cítim sa tak lepšie.

Máte nádhernú farbu vlasov. Farbíte si ich?

Nie. Som kombináciou svojich rodičov, blond mamy a čiernovlasého otca. Odtieň farby mojich vlasov prechádza rôznymi fázami, podľa toho, ako intenzívne svieti slnko.

Nemali ste v detstve pre ryšavú farbu komplexy?

Bola mojím úhlavným nepriateľom. Neviem, ako je to dnes, ale keď som bola malá, nebolo výhrou byť ryšavým dieťaťom. Každú chvíľu som počúvala nejaké posmešky. Ale vydržala som s tou farbou až dovtedy, keď by som ju už mohla zmeniť. Nakoniec som to neurobila. Skrátka, ku mne patrí.

