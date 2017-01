Herečka Táňa Pauhofová túži byť ľúbená: Aký má liek na zlomené srdce?

Herečka Táňa Pauhofová (33) prezradila, čím sa riadi pri výbere partnera.

Zvodná ryšavka sa vo sfilmovanom bestselleri Evity Urbaníkovej (40) Všetko alebo nič vžila do úlohy temperamentnej Lindy. Prežíva vášeň, lásku aj sklamanie, no nakoniec predsa len dá prednosť vzťahu, ktorý jej ponúka istotu. Ako vníma lásku a mužov v reálnom živote?

Čo všetko máte s Lindou spoločné?

Vášeň ku knihám, istú mieru zodpovednosti, sklon zbytočne nehysterizovať a pocit, že túžime ľúbiť a byť ľúbené. Rovnako by som však vedela povedať, čo mám spoločné aj s Vandou, jej najlepšou priateľkou.

A čo máte spoločné? Klára Issová nám povedala, že s touto extrovertnou ženou, ktorá strieda mužov ako na bežiacom páse a bez zábran hovorí o sexe, nemala spoločné vôbec nič. Priam sa jej bála a jeden čas chcela z pľacu zdupkať, no potom si povedala, že je herečka, takže musí zahrať aj ženu, čo jej vôbec nesedí.

Srdečnosť a hravosť. A to si myslím, že majú spoločné aj s Klárkou.

Máte aj vy v reálnom živote takú blízku priateľku, ktorá je akoby súčasťou vášho ja?

Dostala som obrovský dar, že ju mám. Je to na nezaplatenie.

Keby sa vás kamarátka opýtala, ako sa čo najrýchlejšie dostať z negatívnych pocitov po rozchode s partnerom, čo by ste jej odpovedali?

Neviem, či sa to dá urýchliť. Treba to odsmútiť, spracovať, prijať, pustiť. A to chce čas.

Skvelý Ľuboš Kostelný bol vo filme vaším kamarátom homosexuálom. Často sa hovorí, že s inak orientovanými mužmi si my ženy skvele rozumieme. Máte aj vy nejakých vo svojom okolí, s ktorými preberáte svoje problémy?

Nerozlišujem svojich priateľov na gejov a „negejov“. Mám to šťastie, že mám pri sebe priateľov, ktorí ma podporia a majú radi. Nielen vtedy, keď mi je radostne a spievavo…

Neraz ste povedali, že patríte skôr k hanblivým ženám. Nerobilo vám problém vyzliecť sa a zahrať aj intímnejšie scény?

Nie je to nič príjemne, ale dá sa to, našťastie, zvládnuť profesionálne, ak máte okolo seba múdrych a vtipných ľudí, ako som mala pri nakrúcaní ja.

Máte pri týchto scénach špeciálne požiadavky – kto smie byť na pľaci, čo sa smie snímať a podobne?

Jediné, čo je v tej chvíli dôležité, je absolútna profesionalita všetkých zúčastnených. A veselý nadhľad.

S mužmi sa vám vo filme stalo až priveľa náhod. Veríte na ne alebo na osud?

Náhody podľa mňa nie sú, ale nepovažujem sa ani za fatalistku napriek tomu, že podľa mňa sa veci dejú tak, ako sa pre nás v danom okamihu majú. Niečo si vysnívame, niečo pritiahneme, niečo sa na základe toho zosynchronizuje. A vznikne to, čomu hovoríme náhoda.

Linda bola dlhý čas nedostupná a tvárila sa, že jej srdce len tak niekto nedobyje… Ste v tomto podobné?

Záleží na situácii.

Ste typ, ktorý vo vzťahoch aj riskuje a počúva len srdce, alebo sa riadite aj hlavou, ako sa to približne vo filme aj skončilo…

Snažím sa nájsť harmóniu v emocionálno-racionálnych dialógoch, ktoré sa vo mne odohrávajú. Vo veciach lásky však väčšinou zvíťazí emócia. Lebo hlavou to aj tak nevymyslíme a neustriehneme.

Vy ste zatajovali dcérku, filmový partner neskôr kúpu vášho vytúženého obchodu, tým sa aj vaše vzťahy narušili. Stalo sa vám, že vinou klamstva vaše city ochladli?

Nie, takúto skúsenosť nemám. Ale dokážem pochopiť nedostatok úprimnosti, strach je veľký čarodejník.

Vo filme ste mali rozkošnú dcérku. Ako sa vám s ňou nakrúcalo? Vytvoril sa medzi vami nejaký vzťah?

Úplne krásny! Karolínka mi veľmi prirástla k srdcu, veľmi sme sa navzájom obľúbili a myslím si, že vo filme to vidieť. „Hralo“ nám to spolu.

Stali ste sa tam dvojnásobnou mamou. Viete si to už teraz predstaviť aj v realite?

Ja si viem predstaviť úplne všetko. Moja fantázia je veľmi farebná…

Budete si pri výchove svojich detí brať príklad aj z výchovy rodičov, ktorú ste opísali ako prísnu?

Pozorujem, učím sa, naberám skúsenosti, aj keď zatiaľ iba sprostredkovane. Uvidím, aká osobnosť ku mne príde. Túžim po tom, aby moje deti vyrástli v láskyplnom prostredí, cítili sa podporované a hlavne, aby mali veľa zábavy.

Akú vlastnosť nemáte na mužoch rada?

Prehnané sebavedomie, ktoré nemá vnútorné opodstatnenie.

A ktorú, naopak, od svojho partnera vyžadujete?

Nič nevyžadujem.

Na akom projekte teraz pracujete? Do akej postavy sa momentálne dostávate?

Onedlho začínam skúšať u nás v SND hru Elity, čítam si Annu Frankovú a po večeroch hrávam u nás v divadle.

Keď si chcete „prevetrať hlavu“, do akej činnosti sa pustíte? Pečiete, korčuľujete, kávičkujete s kamarátkami?

Chodím na prechádzky alebo teraz odhrabávam sneh, čítam, varím, štrikujem. Klasika.

