Hudobník a herec Tomáš Matonoha: Na gitaru som chcel baliť dievčatá!

Keď ho nevzali na právo, povedal si, že bude hercom. Prečo Tomáš Matonoha (45) už aj túto profesiu odsunul na druhú koľaj?

Rodák z Brna, ktorý už roky žije v Prahe, spomína na svoje detstvo s ironickou nostalgiou – klasické detstvo dieťaťa, ktoré sa narodilo počas normalizácie. „Nebol som ani protežovaný komunistický ,spratek‘, ani utláčané dieťa disidentov. Boli sme normálna rodina, ktorá sa pretĺkala socializmom. Dovolenky sme trávili na chalupe po babičke alebo pratete, chodil som do pionierskych táborov,“ vracia sa roky dozadu.

Jeho rodičia sú inžinieri, herec preto so smiechom tvrdí, že v tomto prípade padol ako jablko od stromu pomerne ďaleko. Rovnako ako jeho mladšia sestra, ktorá sa venuje psychológii.

Štyri roky som bol stratený

Na základnej škole, napriek dobrému prospechu, nepatril k najpokojnejším žiakom. Nekamarátil sa s jednotkármi, ale s tými, ktorí v škole dostávali štvorky, a behal s nimi po parku. „Takže som doma stále počúval len zákazy, že sa nesmiem stretávať s tým alebo s oným spolužiakom,“ smeje sa herec. V 80. rokoch bolo akoby automatické, že ten, kto sa dobre učil, šiel po základnej na gymnázium. Takisto Tomáš.

„Lenže rodičia si mysleli, že som po nich, a tak ma dali do matematickej triedy. Celé štyri roky som bol doslova stratený. Až na pár predmetov, ako telesná výchova či zemepis, som si stále opravoval známky,“ hovorí o stredoškolských časoch, počas ktorých túžil stať sa právnikom.

Na právo ho však nevzali ani na druhý pokus. Prvýkrát pohorel na teste z ruského jazyka, ktorý bol podľa jeho slov abnormálny, druhýkrát preto, že už bol zamestnaný a nevedel sa dostať do kolotoča práce a pravidelného učenia na prijímacie skúšky.

Lietal som ako handra

Kde pracoval v období, keď sa snažil dostať na právo? Robil sanitára v nemocnici. „Nastúpil som na oddelenie, ktoré bolo v rekonštrukcii. Je to neuveriteľné, ale tri mesiace som chodil do práce a vôbec nič som nerobil. Potom ma preložili do operačnej sály, neskôr na chirurgiu, a tam som už lietal ako handra. Keď som po roku z nemocnice odchádzal, oddelenie, na ktorom som začínal, bolo stále v rekonštrukcii,“ krúti Tomáš hlavou nad tempom práce vtedajších socialistických majstrov.

Keďže ho nevzali na právo, rozhodol sa, že bude hercom. Matonoha má na tento krok zaujímavé vysvetlenie. Vždy sa chcel venovať hudbe, hrá na klavíri aj na gitare a keďže sa chcel stať súčasťou českej umeleckej sféry, povedal si, že pôjde na Janáčkovu akadémiu múzických umení v Brne a vďaka tomu sa s umelcami zoznámi.

Aby pri táboráku nebolo ticho...

Na klavír ho rodičia prihlásili ako sedemročného, na gitare začal hrať v prvom ročníku na strednej škole. Dôvod? Dievčatá. So spolužiakmi boli na školskom výlete a ich triedna učiteľka vzala so sebou dvoch bývalých maturantov – jednak preto, aby jej pomohli s dozorom, no najmä preto, aby pri táboráku nebolo ticho. Obaja výborne hrali na gitare.

„Všetky spolužiačky boli z nich unesené, my ostatní sme nemali šancu. Pochopil som, že gitara je nástroj, na ktorý sa dajú baliť dievčatá. Po návrate sme sa na gitare začali učiť asi piati spolužiaci, ja som to dotiahol najďalej,“ vysvetľuje herec.

Zmeraveli mi prsty

Roky sa pohrával s myšlienkou, že založí vlastnú kapelu. Pre herecké povinnosti to však stále odkladal. Až do okamihu pred tromi rokmi. Na jeseň sa vybral motorkou do Álp a keď tam došiel, znehybneli mu dva prsty na ľavej ruke.

„Vravel som si, tak dlho snívam o tom, že budem mať vlastnú kapelu a teraz nemôžem hrať ani na gitare. Hneď ako sa dám do poriadku, sa do toho pustím. Trvalo to asi mesiac, kým sa mi prsty rozhýbali,“ spomína Matonoha na impulz, ktorý ho doslova naštartoval, aby si tento sen splnil. Kvôli kapele Inspektor Kluzó odsunul herectvo na druhú koľaj a venuje sa mu len okrajovo.

Sme veľká rodina

Tomáš je už trinásť rokov ženatý s herečkou Luciou Benešovou, ktorá si do manželstva priviedla syna Luciána z predchádzajúceho vzťahu. Chlapec mal vtedy šesť rokov. „V podobných situáciách ide o to, že vzťah s partnerom, ktorý má dieťa, určuje práve ono. Či vás prijme, či sa vám otvorí, alebo nie. Našťastie, u nás s tým nebol problém,“ hovorí umelec spokojne.

Lucián bude mať onedlho 20 rokov. S Luciou má Matonoha syna Štěpána, ten má 11 rokov, a v náhradnej starostlivosti majú dnes už 17-ročnú Sáru, ktorá do ich rodiny prišla pred desiatimi rokmi.

„S myšlienkou na osvojenie dieťaťa prišla manželka. A keďže som sa dostal do určitej sociálnej pohody a istoty, nenamietal som. Rok sme ju len navštevovali, brávali ju na výlety a na dovolenky. Do druhej triedy však už začala chodiť u nás v Prahe,“ usmieva sa Tomáš.

Pred štyrmi rokmi sa ich rodina opäť rozrástla, herecký pár sa stal rodičmi dcérky Lary. Kde sa rodinka chystá tráviť vianočné sviatky? Hoci herca lákali hory, doma ho prehlasovali a ostávajú v Prahe. „Ale na Štefana odchádzame na Šumavu na bežky,“ uzatvára spokojne Tomáš Matonoha, ktorý kopce, skrátka, miluje.

Kde ho môžete vidieť?

Tomáš Matonoha je obľúbený český herec, hudobník a moderátor. Mohli ste ho vidieť napríklad v českom seriáli Vinaři, vo filme Bobule či v rozprávke Láska na vlásku. Venuje sa aj žánru stand-up comedy. V januári 2017 sa predstaví v novom seriáli TV JOJ Prázdniny, ku ktorému naspieval úvodnú znelku.

