Kino plné hviezd: Evitinu filmovú novinku si prišli pozrieť TIETO známe tváre!

Na prvú sfilmovanú evitovku bola zvedavá celá bratislavská smotánka.

Kto si nedal ujsť najočakávanejšiu premiéru tohto roka? Europoslankyňa Monika Flašíková-Beňová (48) sa rozvádza so svojím manželom Fedorom (58), no asi ju to veľmi netrápi, lebo na premiéru dorazila s úsmevom.

Foto: Emil Vaško

S Evitou (40) sú blízke priateľky a potešila ju kvetmi. Evita vyzerá mesiac po pôrode skvele. Aj Zuzana Kronerová (64) mala mladistvý look. Vo filme je vlastne akoby Evitinou mamou, keďže hlavná postava Lindy je inšpirovaná Evitiným životom.

Diana Mórová (46) sa na plátne neobjavila, jednej z postáv však prepožičala svoj hlas. Aj keď na premiéru prišla nenalíčená a ležérne oblečená, vyzerala mladistvo.

Romantika vo dvojici

Objektívy fotografov potešil predseda parlamentu Andrej Danko (42), ktorý sa v spoločnosti konečne objavil s priateľkou Simonou. So svojimi polovičkami si večer užili bývalí superstaristi Samuel Tomeček (30) a Adam Ďurica (29). V skvelej nálade prišiel spevák Ivan Tásler (37) s manželkou Annou. Moderátorku Lenku Šóošovú (40) sprevádzal priateľ Richard.

