Klára Issová prestala vzťahy plánovať: Vieme, na čo vo svojom živote ešte zbiera odvahu!

Odmala bolo pre Kláru Issovú (37) prirodzené, že bude herečkou. Viedol ju k tomu aj jej otec.

Charizmatická herečka vyrastala v dedine neďaleko Prahy, vo Veltěži. Detstvo plné voľnosti a šarvátok so svojimi dvomi staršími bratmi a s partiou detí si pochvaľuje. Jej mama pracovala ako predavačka v obchode so zmiešaným tovarom, ktorý si po revolúcii vzala do prenájmu.

V ňom sa zoznámila aj s Kláriným otcom, pôvodom zo Sýrie, študentom Filmovej a televíznej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe. „Keď sme ako deti bežali do školy, väčšinou sme sa zastavili u mamy v potravinách, schytili sme dáke keksíky a len sme zakričali, čo si berieme. A mama na nás volala, že jej to máme znovu povedať, aby jej sedel tovar,“ smeje sa Klára.

Milujem vôňu pokosenej trávy

Priznáva, že byť benjamínkom – navyše jedinou sestrou medzi staršími bratmi –, nebolo vždy jednoduché. „Občas som musela mať poriadne široké lakte, aby som im stačila alebo sa pri bitkách ubránila. Ale sestra mi nechýbala, odmala som mala kamarátku Terezu, ktorá bývala vedľa nás. Vyrastali sme spolu a priateľstvo nám ostalo dodnes,“ hovorí Klára spokojne.

Foto: Archív K.I.

Rada mame pomáhala v obchode, napríklad mlieť kávu a baliť ju do vrecúšok. A hoci sa jej neraz spýtala, či by nechcela byť predavačkou, lákalo ju niečo iné. Ako šesťročnú ju otec prihlásil do dramatického krúžku, ktorý si zamilovala. Spomína: „Veľmi rada som ho navštevovala. A keď som sa mala rozhodnúť, kam pôjdem na strednú školu, zdalo sa mi úplne prirodzené, že budem pokračovať v tom, čo ma baví. Vybrala som si konzervatórium. Študovala som šesť rokov, na vysokú školu som však herectvo už študovať nešla.“

Klára so smiechom dodáva, že mala zopár krátkodobých úvah o tom, že by mohla byť letuškou, alebo kosiť v pražských parkoch trávniky. „Milujem vôňu čerstvo pokosenej trávy. No tento ani podobné nápady som nikdy nebrala vážne.“

Čoraz viac premýšľam

Už počas prvých letných prázdnin štúdia na konzervatóriu nakrútila svoj prvý film Indiánske leto. Vraj ani nečakala, že jej kariéra sa bude rozbiehať takým závratným tempom. Dodnes má na svojom konte približne 60 filmov a seriálov. Najnovšie účinkovala v slovenskom filme Všetko alebo nič, kde hrá spolumajiteľku kníhkupectva s Táňou Pauhofovou.

„Som vďačná za všetky príležitosti, lebo ako v každom odbore, aj herec potrebuje hlavne prax. Kedysi som vnímala svoje roly intuitívne, teraz idem niekedy viac do hĺbky, inokedy som hravejšia. Ale s pribúdajúcimi rokmi o stvárnení postáv viac premýšľam, špekulujem, dotváram ich,“ prezrádza Klára. A keďže k svojej práci pristupuje vždy, akoby to bolo prvýkrát, nepociťuje pracovnú rutinu.

Nezdržujte, mám prácu

Už rok a pol je Klára Issová na voľnej nohe, bez stáleho angažmánu. Po pätnástich rokoch si povedala, že divadlo opustí – má agentov v Amerike aj v Británii, časovo by to nestíhala. „Potrebovala som viac voľnosti, nemohla by som skĺbiť povinnosti v divadle s prácou v zahraničí,“ vysvetľuje herečka.

So smiechom spomína na obdobie, keď v osemnástich pracovala v kaviarni. Hoci za úlohu vo filme Nejasná správa o konci sveta dostala Českého leva, zrazu akoby sa pre ňu herecké ponuky minuli.

„Medzi hercami sa traduje, že toto ocenenie je začarované – kto ho dostal, rok nemal prácu. A tak som začala robiť v kaviarni. Chodila za mnou mama a dávala mi najväčší tringelt, aby som mala aspoň nejaké peniaze navyše,“ prekvapuje Klára. Ľudia ju sporadicky spoznávali, no keď ju náhodou spoznal novinár z istého českého denníka a chcel ju spovedať, prečo tam robí, odbila ho slovami: „Nezdržujte! Nevidíte, že tu mám prácu?“

Láska pod stromček

Klára je čerstvo zamilovaná a o svojom rozvíjajúcom sa vzťahu nechce veľa rozprávať. Niečo však prezradila – na Vianoce stretla muža, s ktorým si rozumie a vychutnáva každú chvíľu.

„Je to ešte čerstvé, ale obaja sme rovnako naladení. Neriešime, ako dlho nám to vydrží, či týždeň, alebo desať rokov,“ usmieva sa Klára Issová. Chce žiť zo dňa na deň a veci vo svojom živote, hlavne vo vzťahoch, prestala plánovať. Vysvetľuje: „Zopár vzťahov mám za sebou, každý bol iný. Prišla som na to, že je zbytočné klásť si nejaké podmienky a kritériá. Ak ostanete otvorená srdcom, tým skôr máte šancu spoznať toho pravého.“

Zimu si užívam

Klára je vášnivá cestovateľka a do mnohých destinácií sa pokojne vyberie aj sama. Hoci, ako priznáva, predsa len je spokojnejšia, ak má cieľ svojej cesty aspoň čiastočne naplánovaný.

„Stále však zbieram odvahu na to, že raz sa vyberiem niekam bez toho, aby som vedela, kam idem. Skrátka, kam ma to zaveje, bez obáv, kam sa dostanem a čo ma bude čakať,“ hovorí herečka s nadšením. Momentálne si užíva aj treskúcu zimu. „Už som bola v tomto období párkrát v exotických krajinách a teple, ale tento rok ma to nikam nelákalo. Chcela som ostať doma a poriadne vymrznúť,“ smeje sa Klára Issová.

Vizitka

Vek: 37

Bydlisko: Praha

Stav: čerstvo zadaná

Kde ju môžete vidieť?

Klára Issová je známa a obľúbená česká herečka. Debutovala snímkou Indiánske leto, za úlohu vo filme Juraja Jakubiska Nejasná správa o konci sveta získala cenu Český lev. Najnovšie hrala v slovenskom filme Všetko alebo nič. Na konte má asi 60 filmov a seriálov, uplatnila sa aj v zahraničnej produkcii.

Herečka Táňa Pauhofová túži byť ľúbená: Aký má liek na zlomené srdce?