Krása, ktorá pomáha: Poslankyňa Jana Vaľová podporí aj tento rok charitu

Poslankyňa Jana Vaľová (51) sa už pripravuje na svoj ďalší charitatívny ples. Prezradila, komu odovzdá výťažok.

Blondínka je nielen poslankyňou Národnej rady, ale aj primátorkou mesta Humenné. Priznáva, že aj keď ju práca napĺňa, v niečom ju obmedzuje. „Niekedy by som sa chcela odviazať a obliecť si niečo extravagantné, ale nemôžem si to dovoliť. Teda aspoň na Slovensku určite nie. Herečkám odvážne veci prospievajú, ale u nás političiek si muži musia domýšľať,“ vtipkuje.

Z plesu na ples

Čoho si však pri svojej práci užije viac než dosť, je vystupovanie na verejnosti, kam sa musí obliecť vkusne a elegantne. A osobitnou kapitolou sú plesy. Aj tento rok ju čaká plesová šnúra, keďže počas jednej sezóny stihne aj viac ako štyri bály.

„Je pravda, že čo sa týka plesov, mám ich za sebou veľmi veľa. My primátori máme taký zvyk, že ak pozvem kolegu do svojho mesta, zúčastním sa potom aj ja na jeho primátorskom plese. Takto sa však dostávam do situácie, že potrebujem stále nové šaty, aby som nechodila v tých istých,“ vysvetľuje. Zdôrazňuje, že nie je ten typ, ktorý by si nakupoval honosné róby. „Stačí mi jednoduchý strih, ale výrazná farba - čierna, červená či kráľovsky modrá…“

Zbytočne nevyhadzuje

Politička tiež priznala, že sa nezvykne obracať na požičovne a väčšinou si plesové šaty kupuje. „Je pravda, že doma mám asi dvanástoro spoločenských šiat, ktoré občas prevetrám. Aj keď ani jedny nie sú drahšie ako dvesto eur, je mi ľúto obliecť ich len dva razy a potom ich nechať zapadnúť prachom.“

Teraz to však bude inak. Tento rok oslavujú v Humennom sedemstoročnicu mesta a aj to je jeden z dôvodov, prečo pani Jana nesiahla po starom modeli ani si nekúpila hotové šaty, no prvý raz sa rozhodla dať si ušiť šaty na mieru. A Šarm bol pri tom.

Poviem si svoje

Politička sa s módnou návrhárkou Jenny Jeshko stretla v jej ateliéri, kde sa snažili zladiť predstavy o modeli. Dohodli sa na antickom strihu, pani Janu však trochu zaskočila farebnosť. No aj keď návrhárka nevybrala jej tradičné obľúbené farby, napokon sa jej fialová v kombinácii so smaragdovou zapáčili.

„Nechám si poradiť, ale potom si aj tak poviem, že som dosť stará na to, aby som vedela, čo chcem. Myslím si však, že tieto šaty budú zaujímavé, hoci celkom iné, ako som mala doteraz,“ priznala a dodala, že na ples sa už veľmi teší. „Príde sa naň zabaviť takmer tristo ľudí. Som rada, že je oň záujem, pretože peniaze z tomboly dávame ženám s deťmi, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi,“ vysvetľuje primátorka.

Trapas na stužkovej

Boli sme zvedaví aj na to, či sa jej na plese niekedy neprihodil nejaký trapas. „Našťastie, vždy sa všetko podarilo a nemusela som zachraňovať situáciu. Ale nikdy nezabudnem, ako som na svojej stužkovej mala honosné šaty s viacerými vrstvami. Bola som z nich nadšená, pretože mi ich ušila mama. Lenže ako som si tak vykračovala, na zemi bola voda a ja som sa šmykla a spadla. To by ešte nebolo také strašné, keby ma tie vrstvy látky celú neprikryli a hostia nevideli celé moje pančušky,“ zaspomínala si so smiechom. A dodala, že hádam to neuriekla a tento rok sa trapasom na plese vyhne.

