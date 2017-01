Ktorú slovenskú herečku urazil Marek Vašut?

Český herec sa chcel gentlemansky zastať Táni Pauhofovej (33), no podarilo sa mu pritom zhodiť jej kolegyňu. Vieme čo sa stalo!

Niekdajší filmový krásavec Marek Vašut (56), ktorému sa ako jednému z mála českých hercov podarilo presadiť aj v zahraničí, prišiel do Bratislavy na premiéru filmu Milujem ťa modro. Dopustil sa však poriadneho trapasu.

Poplietol si milenky

Hoci si Marek potrpí na to, aby sa vždy správal ako gentleman, podarilo sa mu uraziť jednu dámu. A to pre ženu na tom najcitlivejšom mieste!

Stalo sa to, keď moderátor večera chcel pripomenúť časy, keď herec ešte platil za sexsymbol.

Zaujímalo ho, ako sa mu hral film Román pre ženy, kde bol Vašut milencom mladej slovenskej herečky. Lenže si poplietol mená. Myslel si, že išlo o Táňu Pauhofovú, Marek však objímal celkom inú ženu.

Vyzerá staršie?

Herec ho za chybu okamžite „zjazdil“ a zdôraznil, že Táňa by z omylu nemala radosť, lebo keď sa Román nakrúcal, bola snáď ešte v škôlke.

Neuvedomil si však, že Zuzana Kanócz (37), ktorú v skutočnosti na plátne zviedol, je Tánina rovesníčka a je medzi nimi iba trojročný vekový rozdiel. Znamená to, že Zuzana pôsobí oveľa staršie než Táňa?