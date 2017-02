Odstavila Andreu Heringhovú chamtivosť od luxusnej vily?

V posledných rokoch podnikateľ a poslanec, známy skôr prezývkou „multiotecko“, verejne vyhlasoval, že luxusnú vilu v lukratívnej bratislavskej lokalite medzi Slavínom a Horským parkom venuje na užívanie jednej z matiek svojich detí Andrei Heringhovej. Aktuálna situácia však ukazuje niečo iné – od viacerých ľudí blízkych poslancovi sme sa dopočuli, že do zrekonštruovaného domu sa napokon nasťahoval on.

Neukojené chúťky

Nedávno sme v Šarme informovali, že matka dvoch Borisových detí býva s nimi aj so synom zo svojho predošlého vzťahu v byte Borisovho brata Ľudovíta Gogu pri Horskom parku. Náš fotograf tam Andreu s deťmi viackrát zachytil. Zrejme tam našla dočasné útočisko po tom, čo Boris predal dom v rovnako exkluzívnej časti hlavného mesta Palisády, v ktorom dovtedy Andrea s tromi deťmi bývala, a kým pre nich nezrekonštruuje spomínanú luxusnú vilu. Všetko je však inak, aspoň zatiaľ.

Foto: Vlado Benko Jr., Július Dúbravay, Michal Šebeňa

„Do vily sa už nasťahoval Boris, býva tam s ním aj jeho brat Ľudovít. Andrea si vraj dupla, aby Boris prepísal vilu na ňu. To však nechcel spraviť a do vily sa nasťahoval on,“ tvrdí náš zdroj. Zdá sa, že Andrea sa prepočítala a luxus vily, ktorej cena sa odhaduje na štyri milióny eur, si nebude užívať. Poslanca sme sa chceli spýtať, či mu je ľahostajné, že jeho dve deti s ďalším nevlastným súrodencom a mamou bývajú v byte, kým on sám má k dispozícii priestrannú vilu. Na telefonát nereagoval. „O súkromí sa nevyjadrujem,“ znela Kollárova strohá odpoveď.

Mafiánske praktiky

Pre čerstvého otca desiateho dieťaťa sme mali aj ďalšiu otázku. Ukázalo sa totiž, že pri Barbore Balúchovej, mamičke jeho syna Alexandra Jána, sa pohybuje ozbrojený muž. Náš fotograf ho zachytil pred bytovkou, kde podľa susedy Barbora žila, do pol pása vyzlečeného a so zbraňou za opaskom. To, či si Boris ozbrojeného muža k Barbore najal, respektíve ho požiadal o kamarátsku službičku, aby ich strážil, keďže s nimi nežije, nevedno. Podľa slov susedy ide o Barborinho bývalého frajera Tomáša.

Je teda možné aj to, že ho sama poprosila o ochranu súkromia. Ak však nešlo o hračkársku zbraň, „ostrý chlapík“ sa dopustil závažného priestupku. „Viditeľné nosenie zbrane na verejnosti je priestupkom na úseku zbraní a streliva. V rozkaznom konaní v takom prípade hrozí sankcia do 663 eur,“ objasnil Michal Slivka, hovorca policajného prezídia.

