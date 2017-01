Moderátorka Adela Banášová ma šťastie na mladších: Čím si ju Viktor získal?

Hoci si ich randenie málokto všimol, zakrátko priznala svoj nový vzťah s moderátorom Viktorom Vincdelu Banášovú(36) zaujal? A plánujú aj spoločnú budúcnosť?

Akého ste mali Silvestra?

Dlho som odmietala pracovať posledný deň v roku, ale tie Silvestre akoby pod tlakom povinnej zábavy väčšinou dopadli čudne. Tento rok som si povedala, že pôjdem moderovať. Vzala som príjemnú akciu v istom tatranskom hoteli. Viktor prišiel za mnou a na druhý deň sme sa vrátili do Bratislavy.

Odkedy ste zverejnili svoj vzťah, bulvár sa priam predbiehal v zaručených správach. Čítate to?

Čítame, aj s Viktorom. Tento náš paralelný život síce vychádza aj z určitých faktov, ale predovšetkým riadne ohýba realitu. Sú to akoby príbehy dvoch rozdielnych ľudí. Jeden bulvár nás ťahá do úvah, že už sme skoro rodina, že plánujeme dieťa, druhý zas píše, že som sa zbláznila a pomaly každú noc „žúrujem“. Jedno aj druhé je čiastočne vzdialené od pravdy.

Čo hovoríte na vyjadrenia typu: až po uši zamilovaná do zajačika, zaslepená láskou, správa sa pri ňom ako bláznivá?

Pri mojom predchádzajúcom partnerovi nebola núdza o zážitky z rôznych párty, nechápem však, prečo má bulvár pocit, že sa to deje pri Viktorovi. Bolo treba o niečom písať, tak písali. A slovo zajačik je klišé. Píšu vari o žene, ktorá má o desať rokov staršieho partnera, že si našla starého chrena?

Je pravda, že vaši partneri boli o pár rokov mladší. Starší muži vám neimponujú?

Kedysi som mala starších priateľov, to len poslední traja, ktorí boli mediálne známi, patria do kategórie zajačik. Mne imponujú muži, ktorí si zachovali hravosť chlapca. Napríklad Dano Dangl je odo mňa starší, ale má hravú chalanskú energiu. Ide teda o niečo, čo podaktorí muži, ale aj ženy strácajú. A možno som nenatrafila na staršieho len preto, lebo sú zadaní a už majú rodiny.

Iskra medzi vami a Viktorom preskočila na Sajfovej svadbe. Keby ste neboli medzi hosťami, nie ste dnes spolu?

To je hypotetická otázka. Možno by sme neboli spolu, ale na druhej strane, nič nie je náhoda.

Všimli ste si ho vážnejšie až v šou Tvoja tvár znie povedome?

Bola som aj v porote, jasné, že už vtedy som si ho všimla. Robil Bruna Marsa a bol fantastický. Uvedomila som si: aký zaujímavý chalan, ako zažiaril. Ale nenaviazal sa mi k tomu už žiadny iný hlbší pocit.

Čím vás teda Viktor zaujal?

Tým, že je zdravo sebavedomý, z ničoho si nerobí ťažkú hlavu. Je starostlivý, všetko vie pripraviť, vyriešiť, to, ako sa správa a žije, je prekvapivo mužné. A máme podobné zmýšľanie, čo sa týka sveta, ľudí, vzorcov správania, jednoducho, sme na jednej vlne.

Plánujete aj spoločnú budúcnosť?

Myslím, že každý, kto vážne vstupuje do vzťahu, o nej niekde vzadu svojej hlavy uvažuje. Asi by sme vzťah nestavali na vode, aby sme si užili zopár týždňov, to nie. Obaja máme pred budúcnosťou pokoru, ale nikto nevie, čo bude.

Ako moderátorka ste v posledných rokoch prešli na komornejšie formáty. Nechýba vám adrenalín veľkých šou?

Nebol v nich až taký adrenalín, ako by si diváci mohli myslieť. Bola to práca ako každá iná. Ani veľké šou už nie sú až také veľké. SuperStar už trošku stratila na svojom veľkom dojme, Chart Show je stredná šou, podobne Milujem Slovensko. Pre mňa je podstatné to, že sa v nich cítim dobre, a to, ako na ne reagujú diváci. Nie koľko svetlometov je v prenosovej hale.

Zažili ste už pred divákmi aj pocit zahanbenia?

Jasné. Stáva sa, že keď človek vedie v žičlivej atmosfére uvoľnené rozhovory, všeličo z neho vyletí. A možno si uvedomí druhý zmysel toho, až keď to povie. Divák však väčšinou vníma pôvodný zámer. Keby zistil, že moderátor chce niekomu zámerne ublížiť, nevezme to, naopak, pohorší sa. Ak zbadá, že som sa len pomýlila, odpustí mi to.

Je v slovenskom šoubiznise niekto podstatný, s kým sa osobne nepoznáte?

Nechcem určovať, kto je a kto nie je podstatný, ale napríklad som sa ešte nestretla s niektorými mladšími hercami či s účastníkmi reality šou.

Adela je už značka. Ak sa raz vydáte, zmeníte si priezvisko?

Ak je Adela značka, neublíži jej žiadne priezvisko (smiech).

Alebo môže prísť kombinácia s inou dobrou značkou. Napríklad Adela Vincze Banášová?

To môže byť dobrá značka.

Pred fotením titulky ste sa začali sama líčiť. Už ste sa za tie roky naučili od vizážistiek všetky finty?

Nie, myslím, že som si sama vytvorila štýl, ktorý mi pristane. Často sa líčim na rôzne akcie, moderovania či fotenia, ale musím uznať, že na Slovensku je aj zopár vizážistiek, ktoré to robia tak, že mi to vyhovuje.

Nepripadáte si bez šminiek a všetkých tých kúziel ženskej krásy obyčajne a všedne?

So svojou tvárou si tak naozaj nepripadám. Je pravda, že keď sa ráno zobudím a nemám na sebe nič, zdá sa mi, že pôsobím príjemnejšie, krajšie a mladšie, ako keď mi na tvár dajú všelijaké masky. Všetko však závisí od výsledku, aký sa podarí vizážistke.

Pokračovanie rozhovoru nájdete v aktuálnom vydaní magazínu Báječná Žena.

