Na ženu sa nepozerám ako na auto: Prečo je Tomáš Bezdeda stále single?

Ku gitare ho priviedol otec. Vďaka speváckej súťaži SuperStar sa z nesmelého chlapca Tomáša Bezdedu (30) stal sebavedomý mladý muž.

Rodený Žilinčan, ktorý má brata mladšieho o štyri roky, priznáva, že hoci ho ľudia vnímajú skôr ako introverta, v detstve bol poriadny nezbedník. „S bratom sme si stále robili zle. Niekedy som dostal po zadku aj za neho. Rodičia boli na nás prísni, ale možno aj vďaka tomu som tam, kde som. Z hľadiska výchovy je niekedy lepšie pristrihnúť deťom krídla.“

Prihlásil ma spolužiak

Tomášovi rodičia už viac ako dvadsať rokov podnikajú, umelecké gény však zrejme zdedil po otcovi. Ten syna priviedol ku gitare. „Raz ju dostal od mamy k narodeninám. Pekne spieva, ale preto, že si hlas netrénuje, nemá ho silný,“ vysvetľuje Tomáš, ktorého na konci strednej školy prihlásil do prvého ročníka šou SuperStar spolužiak. Keď mu volali z produkcie, myslel si, že si niekto z neho robí žarty a mesiac rozmýšľal o tom, kto si z neho vystrelil. Dodnes však za to spolužiakovi ďakuje. Sám by sa neprihlásil a viac-menej by hral len pre svoju radosť.

„Začínal som s country pesničkami, na strednej škole sme mali kapelu. Hrával som a spieval na školských či súkromných akciách. Nenapadlo mi však, že by som s tým mohol ísť ďalej,“ spomína Tomáš. Vraj ani nevie, ako sa dostal do semifinále a skončil tretí – no zároveň bol najúspešnejším mužským interpretom. Po súťaži nahral tri albumy, nedávno mu vyšiel nový singel v angličtine.

„Mám rád tvorivosť, chcem prísť s niečím novým. Veď čo si budú dnešní dvadsiatnici spievať, keď budú mať šesťdesiat?“ pýta sa s úsmevom. S kolegami zo SuperStar sa veľmi nekontaktuje, až na Katku Koščovú, Mira Jaroša či Roba Miklu.

Nikdy som nemal ťahák

Tomáš skončil strednú poľnohospodársku školu, hoci uvažoval aj nad konzervatóriom. Mrzí ho, že v tých časoch neskúsil vybrať sa umeleckým smerom, no školu si pochvaľuje.

„Bavili ma základy účtovníctva aj manažmentu. Neskôr som sa preto rozhodol študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave,“ vysvetľuje. Priznáva, že ho v určitom smere inšpirovala aj jeho vtedajšia partnerka Adela Banášová, ktorá chodila na vysokú školu a písala diplomovú prácu. No to, že by študoval po známosti alebo využíval, že je mediálne známa osoba, razantne odmieta. Neraz to bolo skôr na škodu.

„Nikdy som nemal ťahák, pretože by som sa hanbil, že Bezdeda sa nepripravil. Dokonca som opakoval tretí ročník, lebo som nespravil jednu skúšku,“ hovorí a úprimne dodáva, že mediálny rozruch okolo neho po speváckej súťaži bol šok. Chvíľu trvalo, kým si naň zvykol. Zároveň si uvedomuje, že vďaka tomu nabral odvahu vystúpiť z davu a získal sebavedomie.

Nechcem byť „len“ celebritou

Hoci spevák žil istý čas v Bratislave, ostal verný rodnej Žiline. „Každú chvíľu sa ma niekto pýta, ako chcem preraziť, keď nie som v hlavnom meste a každý deň na očiach. Ale ja radšej pôjdem ťažšou cestou, nepotrebujem sa ukazovať na večierkoch a byť pravidelne v novinách,“ vraví Tomáš.

Hodnotnejšie je pre neho tvoriť pesničky, na ktoré sa budú ľuďom viazať spomienky, ak svojimi skladbami urobí niekomu radosť. Nechce byť celebritou, o ktorej sa bude písať len v tom zmysle, aké ponožky má na sebe alebo s kým ju odfotili. „Jasné, nech ľudia občas vedia, čo mám nové a možno sa popri tom dozvedia aj veci, ktoré ich nezaujímajú. Napríklad, či sa idem ženiť,“ smeje sa Tomáš.

Od hladu by som neumrel

Býva v rodičovskom dome, ale rád by sa osamostatnil. Nie je v tom žiadna žena – spevák je momentálne bez priateľky. „Mal som šťastie, že som spoznal veľa žien a odhalil ich myšlienkové pochody. Ale nezaľúbil som sa. Na ženu sa nepozerám ako na auto, ktoré si chcem kúpiť. Mali by sme mať spoločné hodnoty, mať sa o čom porozprávať,“ podotýka a dodáva, že občas má pocit, že čím sa viac snaží, tým menej mu vzťahy vychádzajú.

Od hladu by vraj neumrel, aj keby žil sám. Smeje sa, že zvládne vajcia na rôzne spôsoby, ale v zdokonaľovaní svojho kuchárskeho umenia trochu zlenivel. Sľubuje však, že keď bude treba, naučí sa variť. Aké predstavy má hudobník o svojej potenciálnej partnerke? Nepáči sa mu, keď žena fajčí. „Imponuje mi, ak má žena v sebe kus ľudskosti, nemyslí len na seba a nedokáže ju rozhodiť hocijaká maličkosť. Niečím ma musí skrátka zaujať. A verím, že tá pravá raz príde,“ hovorí Tomáš Bezdeda.

Vizitka

Vek: 30

Bydlisko: Žilina

Stav: nezadaný

Kde ho môžete vidieť?

Od svojich osemnástich rokov a od účasti v šou SuperStar sa Tomáš Bezdeda profesionálne venuje predovšetkým hudbe. Moderoval televíznu hitparádu, tancoval v Let’s Dance a hlavne vystupuje na rôznych podujatiach. „Práce a akcií mám veľa, nie všetky sú však verejné,“ vraví spevák. Okrem toho má s kolegom spoločnosť, ktorá sa venuje poskytovaniu svetelnej a zvukovej techniky na kultúrne a spoločenské podujatia.