Obalená v káve: Vieme, na čo si v kúpeľni potrpí herečka Milena Minichová

Herečka Milena Minichová (34) prezradila, vďaka čomu má hebké telo. Keď to však preženiete, nezaspíte!

Ako veľa herečiek, aj Milena Minichová si mimo práce na líčidlá nepotrpí. Naopak, svoju pokožku rozmaznáva.

Píling ako doping

Milena ako vášnivá cestovateľka v zahraničí vyskúšala pivné, bahenné a kadejaké procedúry, ale najviac jej vyhovuje píling, ktorý si robí doma v sprchovacom kúte.

„Kávový, kakaový a kokosový píling z bioobchodu je moja najlepšia kozmetická vychytávka. Najradšej mám kávový. Natriem si ho na telo a poriadne vmasírujem do pokožky. Tak sa káva dostane až do podkožných buniek. Potom ho umyjem, čím sa odstráni vrchná vrstva pokožky. Mám pocit, že mám potom veľmi hebkú pokožku, ako dieťa. Telo aj krásne vonia, ale pozor! Skúšala som to aj večer, no kofeín sa dostáva do tela asi aj cez kožu a ja som bola veľmi nabudená. Viac ako päť hodín som nemohla zaspať. Odvtedy som sa poučila a robím to už len ráno.“

Omilostené rúže

V divadlách má vraj dosť šminkovania, preto v súkromí mejkap nepoužíva: „Namiesto nánosov púdru si dávam len základný krém, prípadne jemný BB krém s troškou hnedej farby, zvýrazním riasy a červené líčka. V posledných týždňoch som si obľúbila výraznejšie rúže. Vždy som si myslela, že mi nepristanú, ale zisťujem, že sa s nimi cítim celkom dobre,“ vysvetľuje Milena.

Vône mi nevoňajú

Milena prezradila aj to, že nepatrí medzi ženy, ktoré sú závislé od voňavej kozmetiky, naopak, miluje prirodzenú vôňu tela. „Nemám rada krémy, ktoré sú plné vôní. Som skôr za prirodzenosť. Sprchovacie gély ešte znesiem, napríklad od Nivey, lebo tá vonia len čistotou.

Teraz som dokonca objavila kozie mydlo na prírodnej báze a bez vône.“ Ani veľa flakónov s parfumami v jej kúpeľni nenájdeme. „Počas dňa si na seba nestriekam žiadne vône. Dávam si ich iba vtedy, ak ideme večer do spoločnosti,“ prekvapuje mladá herečka.

