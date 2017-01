Pre herečku Kristínu Farkašovú je rodina základ: Býva ešte s otcom jej detí?

Nedávno priznala rozpad vzťahu s moderátorom Jurajom Hajdinom. Kristína Farkašová (34) si užíva materstvo i všetky veci, ktoré ožijú vďaka jej nápadom. Čím najmä by podľa nej mali byť partneri?

Ešte bývate pod jednou strechou s otcom svojich dvojičiek?

Nie, nebývame.

Keď ste sa dozvedeli, že čakáte dvojičky, potešili ste sa alebo vám museli priniesť studený uterák?

Vydesila som sa (smiech), v živote by mi nenapadlo, že budem mať dvojičky. Plakala som, lebo kamaráti, ktorí ich majú, sa buď nasťahovali naspäť k rodičom, aby im pomáhali, alebo si najali opatrovateľku. Nič z toho som nechcela. Aj keď mať deti bol môj životný sen, bála som sa, či to budem zvládať. Ale je to oveľa jednoduchšie, než som si myslela.

O opatrovateľke ste neuvažovali?

Nikdy som ju nechcela. Nejde mi o to, aby som sa detí zbavovala, ale aby som s nimi bola čo najviac času.

Matilda s Elou sú už škôlkarky. Ako sa im tam páči?

Škôlku majú veľmi rady. Spočiatku plakali ony aj ja. Keď sa im tam zapáčilo, zostala som v strese, veď som s nimi bola doma tri roky nonstop. Do práce som chodila minimálne, a ak áno, tak väčšinou až večer, keď už spali. Je fajn, že sú v škôlke, lebo keď sa odtiaľ vrátia, mám na ne oveľa viac energie, ktorá mi rastie tým, ako sa na ne teším.

Ale aj tak - soplíky z kolektívu, občas práca pred kamerou, domácnosť, hoby… Nemáte pocit, že sa zbláznite?

Nie, lebo som hyperaktívna. A túto vlastnosť viem, chvalabohu, premieňať na niečo kreatívne, do konkrétnych vecí. Veľmi ma to baví. Od materstva cez písanie (vyjde mi ďalšia knižka pod názvom Stále som mama) až po dizajn rôznych vecí, napríklad tričiek a tenisiek. Všetko to robím, až keď dievčatá zaspia, preto ma to neukracuje o čas byť s nimi. Keď vás niečo baví, nevadí, že je toho veľa. Sama si nakladám. Od radosti.

Koľko máte fotiek svojich detí?

Veľa, ako každý rodič, a krát dva. Od narodenia. Musela som si preto kúpiť externý harddisk (smiech).

Nesúperia starí rodičia o priazeň svojich vnučiek?

Myslím, že nie. Častejšie sa stretávajú s mojimi rodičmi. Tí niekedy zavolajú: O pätnásť minút sme u vás. Moja mama dievčatá už párkrát strážila. Samozrejme by ich chceli rovno zobrať na chalupu, majú pocit, že je to brnkačka, ale som zvedavá, čo urobia, keď zistia, že sa im nedá naplno venovať dvadsaťštyri hodín. Keď už raz dievčatá na takýto žúr pôjdu, dúfam, že sa nevrátia úplne rozmaznané, na to sú vraj starí rodičia dobrí (smiech).

Vo svojich blogoch nešetríte humorom, na tričkách zas originálnymi výrokmi. Ide o váš spôsob zábavy?

V prvom rade je to psychohygiena. Písať som začala aj preto, aby som zažehnala vyčerpanosť, ktorú poznajú asi všetky mamičky. Chcela som to všetko obracať na „peknosti“, pretože som bola vďačná, že dievčatá sú zdravé, hoci na začiatku to vyzeralo všelijako. Z vďačnosti som si z materstva začala robiť láskavé žarty. Som síce aj osoba melancholická, ale na druhej strane, z máločoho mám strach, a humor s tým ide ruka v ruke.

Povedali ste: Človek nikdy nevie, čo sa udeje vo vzťahu. Považujete partnerský vzťah za lotériu?

A nie je to lotéria? Čím je človek starší, tým vzťah vníma inak a za dôležité považuje iné veci než pred pár rokmi. Myslím, že partneri by mali byť v prvom rade veľmi dobrí kamaráti, ktorí sa vedia o všetkom rozprávať. Myslím si, že vďaka tomu môže vzťah prežiť. Ale keby som mala kľúč na vzťahy, bola by som veľmi bohatá. Všetci by to chceli odo mňa vedieť.

Neplánujete po dvojičkách aj ďalšie dieťa?

Čisto teoreticky by som ešte chcela mať deti. Uvidím, ako sa vyvinú okolnosti a čo sa bude v mojom živote diať. Nič na svete ma zatiaľ nezaujalo väčšmi než materstvo.

Od svojich štrnástich som sa starala o všetky deti v okolí. Vypchávala som si brucho vankúšom, aby som v zrkadle videla, ako raz budem vyzerať (smiech). S nami ľudia radi chodili na dovolenky, lebo vedeli, že svoje deti týždeň neuvidia.

A čo mladší brat Ondrej?

Rada som sa starala aj o neho. Deti sú pointa môjho života. Niektoré maminy na materskej si myslia, že prestali žiť svoj život, ale mne sa práve vtedy začal. Venujem sa veciam, ktoré ma bavia viac ako čokoľvek, čo som robila predtým.

Písaniu, práci s tričkami, rada varím, s dievčatami chodím na výlety... Zakladám cestovateľský blog o tom, ako mama cestuje s dvoma deťmi. Všetko sa dá a je to parádne. Odkedy som mama, žijem svoj sen.

Radíte iným maminám?

Neradím, sama to neznášam. Mám tričko, kde je napísané: „Ty mojej mame radiť nebudeš, zlatá moja!“ Som presvedčená, že to viem najlepšie, a ak o niečom pochybujem, spýtam sa.

Prečo by ženy mali čítať vaše knižky? Pre inšpiráciu?

Možno preto, lebo mám iný pohľad na každodenné veci, ktoré zažívajú aj ony, verím, že sa v tom nájdu a sú rady, že je v tom niekto s nimi. Mamičky mi píšu, že zmenili pohľad na materstvo. Boli vyčerpané, nevedeli si to užívať a zrazu zistili, že je to vlastne veľká zábava.

Pokračovanie rozhovoru nájdete v aktuálnom vydaní magazínu Báječná Žena.