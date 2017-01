Psíčkari Marilyn Monroe a Hitler: Štvornohí miláčikovia boli viac ako ľudia

Čo majú spoločné Marilyn Monroe (†36) a Adolf Hitler (†56)? Ich psy boli pre nich dôležitejšie než ľudia.

Veľa z nás si život bez psa nedokáže predstaviť. Platí to aj o známych ľuďoch. Psie príbehy historických osobností aj hollywoodskych celebrít zozbieral slovenský veterinár a spisovateľ Pavol Fabian. Čo sa v jeho knihe Najlepší priateľ Hitlera dočítate?

Doplatil na pána

Áno, aj také monštrum ako Adolf Hitler bolo schopné lásky. Teda, k zvieraťu. Dokonca možno práve strata milovaného psa zažala iskričku jeho fanatickej nenávisti k ľudskej rase. Keď totiž cez prvú svetovú vojnu bojoval na západnom fronte, jedného dňa k nemu z britského zákopu pribehol malý biely teriér. Ujal sa ho a stal sa jeho priateľom, ktorého si ako hysterická a psychopatická osobnosť hľadal veľmi ťažko.

Lenže na konci vojny mu psíka niekto ukradol. Hitler to nedokázal zniesť a podľa autora možno práve tam sú korene jeho neskorších zverstiev. Psa mal Hitler aj ako „vodca“ – nemeckú ovčiačku Blondi. Dával sa s ňou často fotografovať a tvrdil, že starať sa o ňu je jeho najväčší relax. Mimochodom, Blondi vraj pochádzala z chovateľskej stanice v Česku, odkiaľ mal šteňa aj český prezident Eduard Beneš. Blondi však doplatila na to, kto je jej pán. Deň predtým, ako Hitler s Evou Braunovou (†33) spáchali samovraždu, si na nej overili účinok ampuliek s cyankálim…

Pelech z Marilyninho kožuchu

Aj Marilyn Monroe milovala psy viac než ľudí. „Psy ma nikdy nepohrýzli. Iba ľudia,“ znie jeden z výrokov krásnej, no osamelej ženy, ktorú chlapi chceli ako trofej a ktorá úprimnú lásku dostala len od psov. Mala ich niekoľko, posledný ju prežil o niekoľko rokov. Bol to maltézak od Franka Sinatru a volal sa Maf, vraj pre spevákove kontakty s mafiou. Maf bol veľmi rozmaznaný, napríklad spával na herečkinom kožuchu z bobra, čo jej daroval manžel, dramatik Arthur Miller.

Havlova zrada

Psa mal aj český prezident Václav Havel (†75). Bradáčka Ďula sa preslávila tým, že pohrýzla nejedného významného hosťa Pražského hradu. Český národ Ďulu miloval, lenže po smrti Havlovej prvej ženy Olgy (†62) sa prezident oženil s Dášou Veškrnovou (63), ktorá si do manželstva priniesla boxerku Sugar. Nastal problém. Havel to spočiatku zľahčoval, že psy len po sebe trochu rafajú, napokon však Ďula musela vypratať priestor novej paničke.

Foto: Profimedia.sk

Namiesto nej prišlo na hrad Sugarino šteňa, ktoré na počesť bývalej americkej ministerky zahraničných vecí Albrightovej pomenovali Madlen. Podľa očitých svedkov boxerky pobehovali po reprezentačných miestnostiach Pražského hradu a polihovali na starožitných pohovkách. Stará bradáčka sa musela uspokojiť s panelákom u Havlovej domácej. Síce za ňu platil päťtisíc mesačne, no keď umierala na rakovinu, neprišiel sa rozlúčiť, lebo bol s Dášou a boxerkami na Kaná- roch.

Lakomá Madonna

Milovníkov psov pobúrila svojho času aj Madonna (58). Začiatkom deväťdesiatych rokov sa s obľubou dávala fotiť so svojimi troma čivavami. Psíky síce milovala, lenže keď si založila rodinu, vzdala sa ich. A podľa ochrancov zvierat si neoverila, komu ich dáva do rúk. Rosita skončila v útulku s domlátenou hlavou a na následky zranenia uhynula. Do rovnakého útulku sa dostala aj Evita a Chiquita.

Obe trpeli podvýživou, boli zanedbané a blízko smrti a vyžadovali rozsiahle ošetrenia. Keď sa však ochranári obrátili na Madonnin štáb s prosbou o príspevok na zaplatenie veterinárnych účtov za jej bývalé zvieratá, len im chladne oznámili – Madonna dala psy preč a už za ne nie sme zodpovední.

Nešetria

Celkom iný vzťah má k psom podľa Fabiana autorka Harryho Pottera Joanne Rowlingová (51). Veľkého greyhounda si vzala z útulku a namiesto adopčného poplatku tridsať libier zaplatila tisíc! Ani Johnny Depp (53) na psoch nešetrí, dokonca je kvôli nim ochotný porušiť zákon. Keď totiž nakrúcal Pirátov z Karibiku, svoje dva jorkšírske teriéry prepašoval súkromným lietadlom do Austrálie.

Lenže ho odhalili, keď sa s nimi vybral do psieho salóna a, samozrejme, všimli si ho. Kauza sa riešila dokonca na vládnej úrovni a herca vyzvali, aby psy okamžite z krajiny na vlastné náklady odviezol, inak im vzhľadom na prísne karanténne opatrenia hrozí utratenie.

