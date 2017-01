Režisérka Marta Fernacová nepracuje len pre peniaze: Ktorý žáner ju neláka?

Kým sa Marta Ferencová (43) usadila na režisérskej stoličke, prešla všetkým možným. Husle ju prestali baviť na strednej škole, spevu sa venovala rok, s herectvom sa rozlúčila po dvoch...

Detstvo strávila v bratislavskej Petržalke. „Vtedy to bola pokojná mestská časť. Von sme chodili bez toho, aby nás rodičia museli strážiť. Behali sme po okolitých lesoch, chodili k jazeru,“ hovorí Marta, ktorá vyrastala s dvomi sestrami – s mladšou a so staršou. Základnú školu zvládla hravo, vraj už vtedy mala dar „obkecať“ každú situáciu, preto sa nemusela ani veľmi učiť.

So smiechom spomína na vtedajšiu iskričkovú a pioniersku organizáciu: „Tešila som sa, že budem iskrička, cítila som sa hrdá. Neskutočné, ako nám to vtedy dokázali natlačiť do hláv. Keď nám rozdali preukazy, hneď nás postavili do veľkého zástupu a odvolávali sme jedného pioniera. Ani sme nevedeli, čo robíme, len sme odhlasovali, že ten a ten pionier je grázel.“

Skúste o rok...

V tretej triede základnej školy ju rodičia prihlásili na hru na husliach. Marta s úsmevom vysvetľuje, že keďže suseda bývajúca nad nimi hrala na klavíri, asi si povedali, že aj ich dcéra by mala na niečom hrať. „Prihlásili ma na najťažší nástroj. Dlho som naň chodila so sebazaprením, pretože som mala prísneho učiteľa, ktorý ma neraz sláčikom švihol po pleciach či po hlave,“ priznáva uznávaná režisérka.

Paradoxne, husle ju začali baviť až krátko pred tým, ako sa s nimi nadobro rozlúčila. Pôvodne chcela ísť na konzervatórium, ale keďže na husliach začala hrať pomerne neskoro, prijímacia komisia jej odporučila, aby si zdokonalila techniku a prihlásila sa o rok. Marta sa rozhodla, že ten čas strávi na strednej pedagogickej škole. Vyučovali tam umelecké predmety, ktoré ju lákali. „Lenže v priebehu toho roka ma husle prestali zaujímať. Prihlásila som sa na džezový spev a moje umelecké ambície sa začali uberať iným smerom,“ hovorí režisérka.

Cítila som sa stratená

Po strednej škole rok spievala vo Vojenskom umeleckom súbore, potom si povedala, že sa prihlási na herectvo. „Dodnes neviem prečo, nikdy ma extra nelákalo, ale chcela som to skúsiť. Podala som si prihlášku do Brna na Janáčkovu akadémiu múzických umení,“ prekvapuje Marta.

Na JAMU ju síce nevzali, ale na základe prijímacích skúšok dostala ponuku z divadla v Liberci, že k nim môže nastúpiť ako elévka a popri tom si urobiť tamojšiu hereckú školu. Medzitým sa však dozvedela o kastingu do divadla v Spišskej Novej Vsi a rozhodla sa, že skúsi šťastie na východe Slovenska.

Vzali ju. „Keď som vystúpila na stanici, bol to šok. Cítila som sa stratená, nikoho som nepoznala,“ priznáva. Na divadelných doskách vydržala dva roky, v Spišskej Novej Vsi však ostala ešte tri. Venovala sa divadlu, organizovala agentúrne predstavenia.

Samé baby

Napriek svojim početným aktivitám a životným križovatkám si našla čas na súkromný život. Na východe Slovenska spoznala svojho manžela, s ktorým sa po čase vrátila do Bratislavy a po roku sa im narodila dcéra Terezka. Hoci založeniu rodiny sa Marta nebránila ani ju neplánovala. „Brala som to prirodzene, keď to prišlo, tak to prišlo. Nič som nemala nalinkované.“

Po roku materskej premýšľala, čomu sa bude venovať. V jedných novinách našla konkurz na redaktorky a moderátorky regionálnej televízie. Keď ju posadili do strižne k nakrútenému a nespracovanému materiálu, zo začiatku bola takmer zúfalá.

Spomína: „Nevedela som, čo odo mňa chcú, čo mám robiť. Keď som sa pustila do strihania, zrazu som si uvedomila, že ma to baví. Konečne som sa našla.“ Už po pár týždňoch sa prihlásila na Vysokú školu múzických umení v Bratislave na dokument, no nevzali ju. O rok skúsila šťastie na filmovej réžii a uspela. Hovorí: „Začínali sme v ročníku ôsmi, skončili sme tri ženy. Prvýkrát v histórii školy sme absolvovali samé baby.“

Zvoľnila som tempo

Ešte ako študentka vysokej školy začala pracovať napríklad pre Slovenskú televíziu a reláciu Svadba snov, neskôr prišla práca pre seriál Ordinácia v ružovej záhrade, potom pre seriál Profesionáli. V práci a v štúdiách trávila toľko času, že na záver štúdia sotva stihla nakrútiť magisterský film.

Nevyčítal jej manžel časovú zaneprázdnenosť? „Nie, chápal, že som naskočila do rozbehnutého vlaku, z ktorého sa nedá len tak vystúpiť. S malou nám pomáhala moja mama. Ale manžel sa preto aspoň naučil variť,“ prezrádza Marta Ferencová so smiechom.

Tempo zvoľnila po narodení druhej dcérky. Uvedomila si, že prvej nevenovala toľko času, no vtedy si to vynahrádzali. Rok vraj síce premýšľala, či si na ňu po materskej ešte niekto spomenie, no postupne si uvedomila, že sa rozhodla správne a každú chvíľu s rodinou si užívala. „Popri tom, že som si v hlave utriedila myšlienky, som stihla kompletne zveľadiť záhradu pri dome,“ hovorí spokojne Marta Ferencová, ktorá si voľno užívala aj počas vianočných a novoročných sviatkov. Pracovné povinnosti ju čakajú až koncom januára.

Nie som prísna

Do kín práve prichádza slovensko-český film Všetko alebo nič, ktorý mala Marta Ferencová pod režisérskou taktovkou. „Najťažšie sa asi nakrúcali sexuálne scény. Hercov totiž musíte viesť tak, aby si neuvedomili, že nakrúcajú erotiku. Inak by sa zasekli,“ vysvetľuje.

Hoci sa film nakrúcal dva roky a postprodukcia trvala ďalšie dlhé mesiace, práca na ňom ju tešila a v partii štábu aj hercov sa cítila príjemne. Je na hercov na pľaci prísna? „Myslím, že nie. Hoci tvrdia, že majú predo mnou rešpekt. Občas vraj stačí, aby som sa na niekoho z nich pozrela a už premýšľa, čo urobil zle,“ mykne plecami s úsmevom.

Zo začiatku bavili režisérku Martu Ferencovú dokumenty, neskôr sa podieľala na obľúbených seriáloch, v Česku nakrútila rozprávku, teraz uvádza do kín romantickú komédiu. Existuje žáner, do ktorého by sa nikdy nepustila? „Určite do hororu, aj keby prišla neviem aká ponuka. To nie je žáner, ktorý by mi sadol...“

Kde ju môžete vidieť?

Keďže Marta Ferencová je režisérka, jej meno nájdete v titulkoch seriálov či filmov. Pracovala pre rôzne slovenské televízie, ponuky na nakrúcanie dostáva aj z Česka. Nepustí sa však do projektu, v ktorom ju nezaujme scenár a nepocíti ho ako výzvu. Hovorí: „Nerada by som pracovala len pre peniaze. Musím mať pocit, že moja práca a výsledok budú mať zmysel.“

