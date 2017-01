Speváčka Emma Drobná si súkromie prísne stráži: S ktorým spevákom tvorí pár?

Jej hviezda zažiarila v speváckej šou SuperStar. Emma DRrobná (22) dala zbohom Londýnu a vrútila sa do šoubiznisu. S ktorým spevákom už vyše roka tvorí pár?

Zmenilo vám víťazstvo v šou SuperStar život?

Od základov. Predtým som si zaspievala iba u nás v záhrade alebo v garáži, keď mali kamaráti s kapelou skúšku. Mala som aj dva koncerty, lebo som to chcela aspoň skúsiť. Po SuperStar je spievanie už moja práca. Celkom to ide, triafam tóny (smiech).

Pred súťažou ste žili v Dánsku i v Londýne. Už vás to do sveta neťahá?

Ťahá, ale len rekreačne. Spievanie ma veľmi baví, dúfam, že sa spevom budem môcť dlho živiť.

Bulvár o vás písal, že vám stúpla sláva do hlavy. Stúpla?

Jáj, akože som odutá a arogantná? Arogantná som svojím spôsobom odmalička, mám to v povahe Barana. A aká sláva? Skôr som známa z článkov na sociálnych sieťach. Ak ma sláva v niečom zmenila, tak v tom, že si dávam väčší pozor na seba, na to, čo poviem, kam idem a s kým...

Čítate o sebe tie „múdrosti“?

Jasné. Nehľadám to, ale keď na mňa niečo vyskočí z monitora, prečítam si to.

Nie je psychicky náročné mať na verejnosti alebo pred kamerami stále dobrú náladu?

Niekedy áno. Ak má niekto zlý deň, asi sa mu nechce usmievať. Hoci na pár minút sa vždy dá premôcť. Ide o to, aby sme publiku odovzdávali dobrú energiu. Na začiatku to bolo horšie, ale po roku som si povedala: Nebuď hlúpa, usmej sa!

V šou Tvoja tvár znie povedome ste zažili viaceré premeny. Ktorá vás prekvapila najväčšmi?

Justin Bieber. Až do takej miery, že som celý čas nevedela dobre text, aj pri vystúpení som sa dvakrát pomýlila. Nakoniec to vypálilo dobre, lebo som sa uvoľnila a vžila do situácie, že mám byť on. Ten večer som aj vyhrala.

Prečo vás nadchol práve idol tínedžeriek?

Možno som chlapčenský typ ženy, skôr na tenisky ako na podpätky. Keď mám topánky s podpätkami, cítim sa nesvoja, nenosím ich ani na svoje koncerty. A ešte ma veľmi bavila Sinead O’Connor, lebo mi je hudobne blízka.

V tejto šou nebol až taký tlak na víťazstvo ako v SuperStar. O to viac ste si to užívali?

Vôbec tam nebol taký tlak. Škoda len, že obe série nasledovali za sebou, jeden trojmesačný kolotoč striedal druhý. Nemala som čas všetko predýchať a plne si to uvedomiť.

Objavujete sa aj v šou Hviezdna párty. Znamená to, že ste súťaživý typ?

Ako v čom, ale asi áno. Bola som aj v šou Dobre vedieť a Milujem Slovensko. Nechodím tam preto, aby všetci videli, že som v telke, ale preto, lebo ma bavia takéto hry a prinášajú cennú skúsenosť.

Už ste sa skamarátili s kamerami? Žiadna tréma, keď zasvieti červené svetielko?

Ak nie som dlhšie pred kamerou, mám stres. No keď zaznie hudba a začnem spievať, hneď je to lepšie. Keď nás počas SuperStar s kamerou prvýkrát prepadli v hotelovej izbe, ukryla som sa pod paplón a odtiaľ huhlala, nech idú preč. Ale kameraman môj strach odklial, keď povedal: „Zoznámte sa, toto je kamera Kačenka, toto je Emma, pohladkaj si ju...“

Tvoríte pár s finalistom SuperStar Štěpánom Urbanom. Nie je to zas len manipulácia bulváru?

V mojej krátkej kariére ma už spájali s Danielom, Pavlom, Viktorom, s ďalším Danielom, s Robom, no čo vám poviem, údajne s každým som tvorila pár. Nikdy to nebola pravda, až teraz prvýkrát.

Ako so Štěpánom fungujete? Na diaľku?

Navštevujeme sa pomerne často. Nemáme to k sebe ďaleko. Študuje v Brne, doma je v Uherskom Hradišti. Náš vzťah sme tajili dosť dlho. Vyše roka. Dokázali sme, že sa dá uniknúť pozornosti médií. Možno aj preto, lebo bulvár ma vtedy spájal s inými mužmi.

Ako spolu trávite čas?

Rôzne. Ideme do kina alebo na dobrú večeru, ale asi najradšej sme doma leniví (smiech).

Ste krásna žena. Vtierajú sa vám ctitelia do priazne?

Jasné, tak, ako sa to stáva každej žene v živote.

Býva to príjemné či skôr dotieravé?

Neraz sú muži aj dotieraví, ale ja sa tomu smejem. Vyrastala som medzi chalanmi, dobre poznám tie rečičky. To, ako sa ma snažia zbaliť, sa mi zdá vždy vtipné (smiech).

Akí muži sa vám páčia?

Vždy som si myslela, že tmavovlasí, ale musím priznať, že skôr tí so svetlejšími vlasmi. Z hľadiska charakteru som rada, ak si muž nemusí stále niečo dokazovať, najmä nie to, že je mačo. Mám rada pokorných, milých, úprimných a vtipných mužov. Ale celkovo takých ľudí.

Vo svojom veku si ešte nerobíte vážne plány. Nechávate život len voľne plynúť?

Áno. Nerozmýšľame o deťoch ani o svadbe. Pomáhame si so Štěpánom nájsť jeden druhého. Ľudsky i hudobnícky.

Prečo ste zmenili červenú farbu vlasov na plavý blond? Kvôli novému vzťahu?

Nie, náš vzťah trvá dlhšie než tá nová farba.

Pokračovanie rozhovoru nájdete v aktuálnom vydaní magazínu Báječná Žena.