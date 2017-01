Teroristov sa nezľakla: Silvia Lakatošová sa nebojí bombového útoku, odletela na Filipíny

Od cesty na Filipíny neodradili Silviu Chovancovú-Lakatošovú (43) ani vyhrážky Islamského štátu o bombovom útoku.

Už dva týždne bojuje o svetové víťazstvo v súťaži Miss Universe na Filipínach naša národná víťazka Zuzana Kollárová (24).

Silvia ako riaditeľka Miss Universe Slovakia v týchto dňoch odlieta za svojou zverenkyňou. Aj keď sa bojovníci IS zastrájajú útokom, Silvii pomohla potlačiť strach o život osobná skúsenosť spred dvadsiatich troch rokov.

Vtedy práve na Filipínach bojovala o víťazstvo na rovnakej súťaži a podarilo sa jej dostať medzi šesticu najkrajších dievčat.

Mám chvenie v bruchu

„Vtedy nás strážilo tritisíc ochrankárov. Po šou v národných kostýmoch, kde som skončila druhá, niekto vyhlásil: Bomba! Hneď po priamom prenose v televízii… Pravdepodobne sú na to zvyknutí.

Teraz v novembri sme tam na Miss Earth mali Kiku Šulovú a všetko bolo v poriadku. Majú to výborne zabezpečené. Samozrejme, vždy sa môže niečo stať, ale dajú si na to špeciálne pozor, keď to islamisti vopred ohlásili. Preto som presvedčená, že to bude dobre zvládnuté. Jasné, že mám chvenie v bruchu, nie je to úplná ,pohodička, dovolenka, Karibik‘, ale ideme tam na minimum dní, s cestou šesť. Doslova na otočku. Uvedomujem si strach, nie je mi to úplne jedno, ale beriem to ako svoju prácu,“ rozhodla sa čeliť teroristom.

Na Filipínach ju sprevádza manžel Pavol, deti nechali doma. „Christian má v tom čase sústredenie s folklórnym súborom Klnka a Valentínku si striedajú moje sesternice,“ povedala nám pred cestou Silvia.

Z komunikácie so Zuzanou vie, že na ostrovoch vládne výborná atmosféra. Finalistky síce prísne strážia, ochrankári ich sprevádzajú dokonca aj na toaletu, ale miestni ľudia sú z krások nadšení. „Po dvadsiatich troch rokoch sa na Filipíny vrátila Miss Universe, ľudia to veľmi prežívajú. Finalistky všade vítajú davy, pištia, skandujú. Krajina je za toto podujatie veľmi vďačná,“ teší sa Silvia.

Očarí ako Hantuchová?

Silvia nabalila Zuzane na svetové finále množstvo garderóby, ale upozornila ju, že ňou neohúri. „Keď som tam bola ja, mala som len jedny spoločenské šaty, kroj a jedny svadobné šaty a tvárila som sa, že sú večerné. Nešlo však o šaty. Zuzke som vravela, že musí zabodovať pri pohovoroch s porotou. Na tie som jej vybrala špeciálne šaty, ktoré som si kúpila v Amerike. Veľmi podobné má aj Daniela Hantuchová. Sú žiarivé, je v nich očarujúca a Zuzka má výhodu, že sa vie nádherne nalíčiť,“ chváli zverenkyňu.

Zuzkine obavy z toho, že nebude vedieť odpovedať na nejakú otázku, zmietla Silvia zo stola jednoduchou radou. „Povedala som jej, nech nahodí úsmev číslo štyri a vždy všetko otočí na rozprávanie o našej nádhernej krajine. Musí sa vynájsť, najmä ženskosťou.“