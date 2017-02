Autora hitu Happy, Pharrella Williamsa chcú ošklbať o milióny. Kto ho ťahá po súdoch?

Gwen s Pharrellom majú pred sebou viacero súdnych pojednávaní a budú musieť obhájiť, že neukradli pesničku, ktorú zložil niekto iný. Dvojica čelí nepríjemnej žalobe za údajné porušenie autorských práv. Zažaloval ich Richard Morrill, ktorý kedysi pôsobil ako spevák v dnes už nefungujúcej kapele L. A. P. D. Morrill tvrdí, že skladba Spark the Fire, ktorú Stefani a Pharrell spoločne zložili, má veľmi podobný refrén ako pieseň Who’s Got My Lighter od spomínanej L. A. P. D.

Hviezdy pred súdom

Aj príbeh, ako sa k pesničke dostala samotná Gwen, je zaujímavý. Morrill v žalobe uviedol, že skladbu Who’s Got My Lighter pustil Stefani v roku 1998, keď jej farbil a upravoval vlasy. Údajne sa jej zapáčila, a tak jej Morrill venoval CD. A potom mu padla sánka pri sledovaní televíznej súťaže The Voice, kde počul svoju pieseň v priamom prenose v podaní Gwen a Pharrella.

Morrill chce súdom získať časť z dvadsaťpäť miliónov dolárov, ktoré Stefani údajne vďaka tomuto singlu zarobila. Williams aj Stefani majú veľmi silné právnické zázemie, ale nepriaznivý súdny verdikt sa v minulosti nevyhol ani iným známym menám.



Odvážny krok Madonny: Predstúpila pred najvyšší súd so žiadosťou



Shakira mala problém

Poslednou veľkou kauzou bolo riešenie autorstva pesničky Loca od kolumbijskej hviezdy Shakiry. Súd pred pár rokmi uznal ako autora piesne Ramona Ariasa Vasqueza z Dominikánskej republiky. Stále sa skúma aj kultová pieseň Stairway to Heaven od slávnych Led Zeppelin. Na nich zasa podal žalobu člen kapely Spirit, ktorej najznámejšia skladba Taurus sa na hit od Led Zeppelin takisto neskutočne podobá.

Vraj si slávni rockeri požičali viac ako osem taktov, ktoré sú z právneho hľadiska dovolené. Ak Gwen Stefani, Pharrell Williams a popri nich aj Led Zeppelin svoje ťahanice o autorstvo prehrajú, bude nasledovať asi zaplatenie najväčšieho odškodného v dejinách. Pri Led Zeppelin aj ťažko určiť, koľko by to mohlo byť, veď skladba dodnes zarobila stovky miliónov! A ktovie, ako dlho sa to bude ťahať.

Kradol aj Lennon

Zatiaľ najdlhšie trvajúcim procesom týkajúcim sa obvinenia z plagiátorstva je prvý sólový singel Georgea Harrisona z Beatles. Skladba My Sweet Lord sa stala najpredávanejšou nahrávkou vo Veľkej Británii v roku 1971, no okrem popularity rýchlo získala nálepku „ukradnutá“.

Harrison sa vraj inšpiroval pesničkou dievčenskej kapely Chiffons. Mal jej zaplatiť na tie časy neskutočných 1,6 milióna dolárov. Keďže toľko peňazí nemal, pojednávanie sa vlieklo až do deväťdesiatych rokov. Súdu sa nevyhol ani John Lennon. Toho usvedčili z prevzatia hudobnej linky v bítlsáckej pesničke Come Together a jeho inšpiráciou sa stal Chuck Berry.

Madonna kopírovala kópiu

Prehrané súdy majú za sebou aj Oasis a Madonna. Úvodné tóny skladby Frozen boli vraj odkopírované z pesničky belgického skladateľa. Napokon sa počas procesu prišlo na to, že aj jeho verzia je plagiát. Súdy sa vždy tešia najväčšmi, trovy sa musia zaplatiť bez ohľadu na to, kto je víťazom. A tak to bude aj v prípade obvinenej Gwen a Pharrella...