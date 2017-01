Už teraz v tom majú jasno: Ako budú Sajfa a Veronika vychovávať svoje deti?

Matej Sajfa Cifra (37) už vie, ako bude vychovávať svoje deti.

Pracuje už moderátor, ktorý sa v septembri minulého roku oženil, na dieťati? „Len pred pár mesiacmi sme spravili prvý vážny krok k ,tradičnej‘ rodine, a keď dozrie čas, určite sa na seba vrhneme,“ povedal nám Sajfa so smiechom na margo plánovaného rodičovstva. O výchove dieťaťa však už má predstavu.

Foto: Emil Vaško, Facebook, Archív M.C.

„Budem sa snažiť byť čo najviac ako môj otec. Síce menej cholerický, ale prísny a spravodlivý. S bratmi sme sa vždy báli, keď prichádzal domov. Stačilo, že sme počuli kľúčik v zámku, pre istotu sme hneď začali vysávať a utierať riad. Samozrejme, potom sme sa potešili, keď sme dostali keksík,“ vtipkuje.

Za dôležitú vec považuje komunikáciu: „Základ je baviť sa o všetkom úprimne a otvorene, aj keď je to dieťa. Ak sa s ním bavíte ako s dospelým, aj ono je oveľa otvorenejšie, pretože cíti, že ho v komunikácii považujete za rovnocenného partnera. Dôverujete mu a ono potom dôveruje vám.“

Čo na to Veronika?

Aj blondínka si plánuje brať príklad z vlastnej výchovy. „Myslím, že ma vychovávali prísne, ale nevnímala som to dramaticky, pretože vždy ku mne pristupovali ako k plnohodnotne mysliacemu človeku. Ak som urobila niečo zle, niesla som za to plnú zodpovednosť a vedela som, že za mňa nebudú nikdy nič žehliť,“ spomína.

Za známky v škole nikdy nedostala žiadnu odmenu, prízvukovali jej, že sa učí pre seba. „Verím, že podobný štýl výchovy budem vedieť aplikovať na svoje deti aj ja,“ skonštatovala. Vyzerá to tak, že manželia sa k svojim potomkom chystajú byť dosť prísni. Kto však bude v prevahe? „Kto bude dominantnejší, to netuším. Azda to bude mať hlavu aj pätu. Uvidíme, čo život prinesie,“ uzavrel Sajfa.

