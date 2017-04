Založili bábkové divadlo: Pavel Michalka si s manželkou Mirkou plní sny

Pavol sa narodil v Bratislave, no vyrastal v Hlohovci. Jeho otec chemik dostal miesto v Slovliku v Leopoldove. „Tam sme žili rok, potom sme sa presťahovali do Hlohovca. Naši tam žijú dodnes,“ vysvetľuje sympatický moderátor, ktorý má brata dvojča.

Do 14 rokov sa vraj na seba tak podobali, že ich nevedel rozoznať ani vlastný otec. „Keď chcel, aby jeden z nás vyniesol odpadky a netušil, kto pred ním stojí, povedal: Peťo, Paľo, smeti! Vedel, že keď povedal obe mená, nepomýli sa,“ smeje sa Pavol.

Bál som sa písomky z matematiky

Tvrdí, že svoju podobu s bratom nezneužívali v tom zmysle, že by sa vydávali jeden za druhého. Celú základnú aj strednú školu však sedeli v jednej lavici. Malo to dve výhody. Po prvé, mal pri sebe rodinného príslušníka, po druhé, jeho bratovi Petrovi išli lepšie predmety ako matematika či chémia, kým Pavlovi zas slovenčina a dejepis. Navzájom si pomáhali.

„Raz sme mali na základnej škole písať písomku z matematiky. Veľmi som potreboval od brata poradiť, lebo som sa bál, že test nedopadne dobre. Lenže, učiteľka to asi vytušila a posadila ma do inej lavice,“ spomína Pavol. Všetky veci si však naschvál nechal pri bratovi. „Začalo sa to tým, že si musím ísť po ceruzku, potom po pravítko... až nakoniec učiteľka rezignovala a nechala ma sedieť na mojom mieste,“ dodáva moderátor.

Zámerne som robil chyby

Pavol Michalka prekvapuje tvrdením, že chcel byť hercom. Prečo teda študoval na gymnáziu? Hoci chcel ísť pôvodne na konzervatórium, otec z jeho nápadu nadšený nebol, herectvo nevnímal ako seriózne povolanie. Preto na prijímacích skúškach na gymnázium zámerne robil gramatické chyby.

„Skončilo sa to tak, že môj brat patril k najlepším a ja k najhorším uchádzačom. Spravil som aj talentové skúšky na konzervatórium, no keďže som bol na svoj vek pomerne útly a hľadali urastenejších chlapcov, odporučili mi, aby som šiel do deviatej triedy, ktorá vtedy ešte nebola povinná, a prihlásil sa opäť o rok. To som nechcel,“ hovorí Michalka.

Rozhodol sa, že urobí opravné skúšky na gymnázium. Tentoraz patril k najlepším. Počas strednej školy mu učarovala filozofia, preto sa rozhodol študovať ju na Filozofickej fakulte UK v Bratislave spoločne so slovenským jazykom a literatúrou. Tvrdí, že aj keď ešte nemal jasno v tom, čomu sa chce v živote venovať, dodnes ťaží z toho, čo sa na vysokej škole naučil. „Mali sme aj fonetiku a fonológiu, učili sme sa správne rozprávať a vyslovovať,“ pochvaľuje si Pavol.

Je mi zle z tragédií

V rádiu začal pracovať už počas vysokoškolského štúdia. Pred ôsmimi rokmi mu zavolali z Televízie JOJ a pozvali ho na kamerové skúšky do vznikajúcej relácie Krimi. Spomína: „Zhodou okolností hľadali partnera k mojej moderátorskej kolegyni Stanke Jakubíkovej, s ktorou som predtým pracoval v rádiu, ona ma odporučila. Dodnes som jej za to vďačný.“

Pavol priznáva, že stále sa ťažko vyrovnáva s príspevkami, ktoré sa týkajú neprávostí páchaných na deťoch či nepríjemných situácií niektorých rodín. Vie, že to nie sú vymyslené príbehy, ale realita a tragédie, ktoré prežívajú skutoční ľudia. Zároveň sa vo svojej práci snaží nájsť aj nejaké pozitíva.

„Pri príspevku o vážnej dopravnej nehode dúfam, že diváci si uvedomia, že za volantom netreba hazardovať. Nie vždy sa nešťastie stane pre neprimeranú rýchlosť, neraz práve preto, že vodič precenil svoje sily. A teší ma aj to, ak sa ozve niekto, že chce pomôcť človeku či rodine, o ktorej sme vysielali,“ približuje Michalka, ktorý dodnes okrem televízie moderuje aj v rannom vysielaní rádia Vlna.

Písala mojej mame

Svoju manželku Mirku spoznal Pavol ešte počas vysokej školy vďaka svojej láske k divadlu. Jeden z profesorov ho nominoval do medzinárodného projektu, ktorý robil mím Milan Sládek v bratislavskom divadle Aréna a Mirka, vyštudovaná bábkoherečka, bola v tom čase členkou jeho súboru.

„Všimol som si jej oči a na prvý pohľad som sa zamiloval. Ona dnes tvrdí, že si ma takisto všimla, no nemal som pocit, že by sa okamžite zamilovala,“ smeje sa Pavol. Chvíľu sa stretávali, potom sa roky nevideli. Mirka síce mala na Pavla telefónne číslo, on ho však medzičasom nechal svojej mame.

„Raz mi mama hovorí, že mi píše nejaká slečna a v správach spomína Drakulu, čo bol vtedy veľmi populárny muzikál a my sme si občas spievali piesne z toho predstavenia. Vďaka tomu som vedel, že je to Mirka. No mama správy vymazala, a tak som musel čakať, kým sa opäť ozve,“ spomína na okamih, ktorý ho s manželkou spojil.

Stretli sa a po roku sa vzali. Budúci rok v marci budú mať štrnáste výročie sobáša. Majú spolu tri deti, 12-ročnú Paulínku, o tri roky mladšieho Mirka a ročnú Peťku. Všetky deti sa narodili v septembri. Pavol a Mirka si okrem rodičovských plnia divadelné ambície. Pred časom založili v bratislavskej mestskej časti, v ktorej žijú, bábkové divadlo pre deti s názvom Divadelná formácia UŽ.

Pečiem bábovky a bublaniny

Starší súrodenci sa na najmladšieho člena rodiny veľmi tešili, dokonca k tomuto kroku rodičov sami pobádali. S Peťkou sa hrajú, nosia ju na rukách, kŕmia ju – ako hovorí Pavol, je to idylka.

Bude aj štvrté dieťa? „Manželka by veľmi chcela, ja zatiaľ o tom ešte trochu premýšľam,“ odpovedá moderátor s tajomným úsmevom. So staršími deťmi sa rád učí, dokonca nielen slovenčinu, vraj je sám prekvapený, koľko si toho pamätá aj z neobľúbenej matematiky. Moderátor sa bez frflania zapája i do domácich prác.

„Relaxujem pri umývaní riadu. Hoci máme umývačku, vždy sa nájde niečo, čo treba umyť v rukách. A keďže deti tvrdia, že som expert na sladké, pripravujem im palacinky, pečiem bábovky a bublaniny,“ uzatvára so smiechom Pavol Michalka.

Vizitka

Vek: 38

Bydlisko: Bratislava

Stav: ženatý, manželka Mirka (40)

Deti: Paulínka (12), Mirko (9), Petra (1)

Kde ho môžete vidieť?

Pavol Michalka už vyše osem rokov moderuje spravodajskú reláciu Krimi Televízie JOJ. Okrem toho pracuje v rádiu Vlna, kde uvádza ranné správy. Ak by ste chceli vidieť jeho herecký talent, zoberte svoje deti a zájdite na niektoré z predstavení Divadelnej formácie UŽ v bratislavskej Dúbravke.

