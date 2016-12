Anna a jej tajomstvo na boj s tukom: Pod jej dozorom schudla klientka 47 kíl!

Pribrala som štyri konfekčné veľkosti – hovorí Anna Stráňavská (48). Schudla a dnes pomáha iným, ako na to.

Stalo sa jej to, čo mnohým iným ženám, ktorým sa vekom spomaľuje metabolizmus: „Chodila som do práce, starala sa o rodinu, zažívala stres a na seba som si nenašla čas. Skončilo sa to tým, že som si namiesto konfekčného čísla tridsaťštyri musela kupovať veľkosť štyridsaťdva. Nestalo sa to zo dňa na deň, ale keď som si to začala konečne všímať, hlavne pri prezeraní fotografií z dovoleniek, už bolo dosť neskoro.“

Netají, že bola znechutená, zakomplexovaná, psychicky na dne a prestala sa mať rada. „Odzrkadlilo sa to aj na mojom správaní k okoliu, ale vtedy som to nevnímala,“ priznáva Anna Stráňavská.

Vyjedala chladničku

Zbytočný tuk neovplyvnil len psychiku, ale ozýval sa doslova na každom kroku: „Zadýchala som sa pri chôdzi a najmenšej námahe, boleli ma nohy, kĺby a nepríjemne som sa potila. Keď som sa pokúšala cvičiť, unavila som sa už pri prvom drepe…“

Archív A.S.

Riešenie týchto problémov bolo však dosť nešťastné – sladkosti a prejedanie. Pri otázke, či robila nočné nájazdy na chladničku, sa len usmeje: „Nič také. Ja som totiž chladničku vybielila už večer! Potom som nemohla spať, pretože ma tlačil žalúdok, vnútorné orgány si vôbec neoddýchli.“ Schudnúť sa pokúsila viackrát – vrhla sa na diétu s vysokým obsahom tukov, potom na delenú stravu, skúsila Dukanovu diétu, ale aj ryžovú a škatuľkovú. Vždy však vydržala len zopár týždňov a tých pár kíl, ktoré nárazovo zhodila, naspäť pribrala. „Niekedy aj s bonusom,“ dodáva.

Bez jojo efektu

Nakoniec našla redukčný program NutriFood, ktorý ju zbavil nielen nadváhy, ale dnes už ani nevie, čo je jojo efekt. Najskôr jedla nutrične vyváženú instantnú stravu so zníženým obsahom tukov a cukrov„ušitú na mieru“. „Mohla som si dopriať dokonca aj palacinky či špagety, navarené som mala rýchlo a vôbec som sa nemusela zdržiavať často nadbytočným nakupovaním,“ hovorí.

Keď postupne nabehla na bežné jedlá, už presne vedela, čo robiť, aby ju ručička na váhe viac nedeptala. „Program zo zvedavosti vyskúšala aj moja dvadsaťštyriročná dcéra,“ hovorí. Instantný zázrak by však nepomohol bez pohybu. Anna dala zbohom oddychu na gauči, radšej vysadla na bicykel a obľúbila si aj rotopéd.

Mínus 47 kíl

Pekne vyformovaná postava, z ktorej zmizla dokonca aj celulitída, lepšie zdravie a zvýšené sebavedomie – to všetko bol dôvod, aby sa stala nutričnou poradkyňou. Žena plná energie, ktorá presne vie, ako sa cítia ľudia s nadváhou, stíha prevádzkovať dokonca tri poradne pre NutriFood – v Žiline, Čadci a Trstenej. Asi najväčšmi hrdá je na mladú ženu, ktorá schudla štyridsaťsedem kíl!

„Keď ku mne Miška prišla, bolo to zakomplexované žieňa, skúpe na úsmev. Dnes je z nej nádherné slniečko. Okrem toho, že dodržiavala stravovanie, aj sa hýbala. Hneď ako sa dalo, začala chodiť viac peši a bicyklovať. A hmotnosť si drží,“ teší sa Anna. Keď sa so svojimi klientkami lúči, mnohé vyzerajú aj o desať rokov mladšie, sú krajšie a sebavedomejšie. „Nielen preto, lebo schudnú, ale aj preto, lebo si vymenia šatník za modernejší. Verte, je to iný pôžitok z nakupovania…“ uzatvára s úsmevom.

Vyvarujte sa chýb

Nájdite si čas na raňajky, nejedzte prvýkrát na obed.

Ak vás prepadne chuť na jedenie, vyriešte to orechmi či nastrúhanou zeleninou.

Pite dostatok vody, káva tekutiny nenahradí.

Keď nakupujete, všímajte si etikety – možno zbytočne siahate po jogurte, ktorý má priveľa kalórií a cukru, pritom o kúsok vedľa v regáli je zdravší.

