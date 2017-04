Diéta šťastia: Naservírujte si antistresové maškrty a energizujúci obed

Keď si podráždené nervy či strach zo zlyhania v práci alebo doma liečite plným žalúdkom, pomaly môžete začať vymieňať šatník. Jedlom, najmä sladkosťami, zmiernite stres, ale iba na chvíľu, zato tukové vankúšiky vám ostanú. A zbaviť sa ich je vždy ťažšie, ako im predísť.

Protistresová štvorka

Niektoré potraviny podporujú uvoľňovanie „hormónu šťastia“ - sérotonínu. Ideálne menu proti stresu by malo obsahovať tryptofán, vitamín C, horčík a železo. Tryptofán je esenciálna aminokyselina, ktorá sa v krvnom obehu mení na sérotonín. Vitamín C posilňuje imunitu, zlepšuje pamäť a logické myslenie a pomáha pri vstrebávaní železa a horčíka. Železo sa stará o prísun kyslíka k bunkám, zvyšuje výkonnosť, zlepšuje pozornosť a koncentráciu. Horčík upokojuje, uvoľňuje svaly a nervy, pomáha pri premene potravy na energiu a zlepšuje využitie kyslíka v bunkách.

Pohoda po celý deň

Nasledujúci jedálny lístok obsahuje všetky štyri spomínané látky. Podľa neho si môžete zostaviť celý rad ďalších zdravých, chutných a protistresových pokrmov. Uvedené množstvo zodpovedá 1 porcii.

Raňajky

Banán, zopár väčších kúskov čerstvého alebo konzervovaného ananásu a šťavu z veľkého pomaranča dôkladne rozmixujte na smooth nápoj. Rýchlo ho pripravíte, je plný vitamínov a zasýti. Super štart do stresujúceho dňa.

Desiata

Zmes zľahka opražených orechov a sušených datlí. Namiesto čierneho čaju alebo kávy, ktoré často ešte dvihnú hladinu stresu, vyskúšajte ovocný alebo upokojujúci bylinkový čaj, napríklad harmančekový, ak nie ste na harmanček alergická.diéta

Obed

Cestovinový šalát na ľahký obed si môžete pripraviť už večer a zobrať ho do práce v uzatvárateľnej nádobe. Uvarte 75 g bezvaječných semolinových cestovín, sceďte ich a nechajte odkvapkať. Teplé cestoviny pokvapkajte zálievkou z čerstvej citrónovej šťavy, lyžičky olivového oleja, morskej soli a z mletého čierneho korenia. Do cestovín zamiešajte niekoľko kúskov tuniaka vo vlastnej šťave, hrsť sparených a posekaných špenátových listov a polovicu červenej papriky pokrájanej na kocky.

Večera

Jeden veľký zemiak alebo 4 až 5 malých sladkých zemiakov očistite, pokrájajte, pokvapkajte olivovým olejom, osoľte morskou soľou a dajte piecť do rúry vyhriatej na 200 stupňov Celzia. Asi po 15 minútach pridajte na pekáč 150-gramovú filetu z lososa alebo malú makrelu a spolu dopečte. Dovnútra ryby vložte plátky citróna, vrch potrite olejom a okoreňte podľa chuti. Podávajte s ružičkami sparenej brokolice posypanej sezamovými semienkami. Ryba obsahuje nenasýtené mastné kyseliny omega-3, brokolica je bohatá na železo a vitamín C, sezamové semienka dodajú horčík, železo, vápnik, fosfor a draslík.

Dezert

Misku čerstvého bobuľového ovocia polejte nízkotučným vanilkovým jogurtom a posypte mletou škoricou. Dezert obsahuje veľa vitamínu C a antioxidantov plus probiotické kultúry, ktoré sa postarajú o dobré trávenie.

Čo jesť na stres?

Pokrmy striedajte, aby ste neskĺzli k jednostrannej diéte. Tu sú ďalšie tipy.

Posilňujúce raňajky

miska müsli bez pridaného cukru s nízkotučným mliekom alebo s jogurtom

hrsť tropického sušeného ovocia a slnečnicových semienok

pohár sójového mlieka obohateného o vápnik

pohár ľubovoľnej zeleninovej šťavy

Energizujúci obed

amarantový šalát s orechmi, hrozienkami, mandarínkami a s mätou

rajčinová polievka s kúskami opečených a olúpaných žltých paprík a s opraženými tekvicovými jadierkami

Upokojujúca večera

pilaf z uvareného jačmeňa a dusenej zeleniny (cibuľa, cesnak, rajčiny, cuketa), posypaný opraženými píniovými orieškami a posekanou bazalkou a ochutený kajenským korením, mletým čiernym korením a morskou soľou

Antistresové maškrty

čerstvá papája

kúsok celozrnného pečiva s džemom

pohár karotkovej alebo rajčinovej šťavy

Voňavé odriekanie: Škoricová diéta zlepší náladu a upraví trávenie