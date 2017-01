Milujete cheesecake? Máme pre vás recept, z ktorého nepriberiete!

Rovnaký motív ako veľa žien - maškrtiť a zostať štíhla, mala Lucia Gulišová (25), odborníčka na zdravé pečenie. Preto Gulka, ako ju všetci volajú, začala s pečením zdravých dobrôt.

Podľa Gulky si nemusíte nechať zájsť chuť na sladké z obavy, aby ste nepribrali. Skvelou náhradou za tradičné dezerty sú proteínové koláčiky.

„Postupne som od proteínových cheesecakov prešla k veľkým svadobným tortám. Robím zdravé veci, bezlepkové a vyhadzujem odtiaľ rafinovaný cukor. Používam prírodné sladidlá," vysvetľuje.

Tu sú tri jej chutné a zdravé recepty. Dobrú chuť a štíhlu líniu!

Proteínový cheesecake

Krusta

200g mandľovej múky

1 vajce

1 odmerka vanilkového proteínu

stévia na dosladenie

Zmiešame všetky suroviny a vtlačíme na dno tortovej formy, ktoré sme si vyložili papierom na pečenie. Dáme zatiahnuť do rúry (pečieme na 180 stupňov 7 min, len aby sa nám zvrchu krusta zatiahla).

Vrch

500 ml jemného tvarohu

250 ml gréckeho jogurtu

2 vajcia

1 odmerka vanilkového proteínu

citrónová kôra

stévia na dosladenie

Všetky suroviny dáme do mixéra a vymixujeme do hladka. Nalejeme na trošku vychladnutú mandľovú krustu a pečieme cca 40 minút na 180 stupňoch. Necháme vychladnúť a na vrch si môžeme spraviť ovocné želé.

Uvaríme ovocie s agárom (riasa), dáme trošku citrónovej šťavy a stévie, necháme trošku vychladnúť a nalejeme na vrch. Necháme zatuhnúť, kým želé úplne nestuhne (najlepšie cez noc).

Tipy na ďalšie sladkosti, z ktorých nepriberiete

Proteínové lievance

1 banán

1 vajce

1/2 hrnčeka mandľovej múky

1/2 odmerky vanilkového proteínu

štipka škorice

1 polievková lyžica gréckeho jogurtu

1/2 čajovej lyžičky kypriaceho prášku

1 polievková lyžica kokosového cukru

Rozmixujeme si všetky tekuté suroviny na hladkú kašu a primiešame tie suché. Na panvici si rozpálime kokosový olej, upečieme lievance a hotové podávame s jemným tvarohom, ktorý sme si zmixovali s arašidovým maslom a s malinami.

Proteínové bounty guličky

1 hrnček strúhaného kokosu

4 polievkové lyžice kokosového mlieka

4 polievkové lyžice kokosového oleja

2 polievkové lyžice agáve alebo iného prírodného sladidla

1/2 odmerky vanilkového (ak máte kokosový ešte lepšie) proteínu

Všetky suroviny okrem proteínu si dáme do mixéra a jemne pomaly vymixujeme (hmota bude dosť tuhá, treba teda pridať trošku kokosového mlieka, ale nie veľa, aby bola hmota tvarovateľná). Do hotovej hmoty primiešame už ručne proteín, vytvarujeme guličky a dáme stuhnúť do chladničky.

čoko poleva

80 % čokoláda

Vo vodnon kúpeli rozpustíme čokoládu a namáčame do nej guličky, dáme vychladiť.