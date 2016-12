Nedarí sa vám schudnúť? Za vašu hmotnosť nemôže ani vek ani boľavé kolená

Málo pohybu, zlá životospráva a takmer žiaden šport. Spoznali ste sa? Aj zlý životný štýl môže za nevkusné pneumatiky okolo brucha. Zvyčajne môžete za kilogramy navyše a nulovú kondíciu sama.

Ako správne chudnúť, radí Miriam Varšová, nutričná poradkyňa NutriFood Roky ste svoje telo zanedbávali a nedopriali mu poriadnu dávku pohybu. Výsledkom je, že máte mľandravé svalstvo a kondíciu mŕtveho komára, preto ste sa rozhodli, že začnete cvičiť. Čo je lepšie? Začať pozvoľne alebo dať telu hneď od prvého dňa poriadne zabrať?

„V praxi uplatňujem zásadu, že ak chcete chudnúť, najskôr sa zamerajte na úpravu stravy,“ radí nutričná poradkyňa Miriam Varšová a dodáva: „Ak urobíte prvé zmeny a osvojíte si ich, po dvoch až troch týždňoch pridajte pohyb. Ten je nevyhnutný nielen kvôli hmotnosti a kondícii, ale celkovo pozitívne vplýva na zdravie. Je dobrý aj na udržanie mentálneho zdravia aj ako prevencia civilizačných ochorení.“

Vhodné predsavzatie

Zostavte si plán. Mal by obsahovať stravovaciu časť a rozpis tréningov. Mali by ste jesť 5-krát denne a cvičiť hneď po zobudení. Tvrdíte, že na to nemáte čas ani energiu? Ak má byť pre vás cvičenie prioritou, musíte tomu prispôsobiť denný režim, stravovanie, dokonca i rodinný život. Veď dôležité je byť dostatočne motivovaná.

Stanovte si zvládnuteľný cieľ, napríklad, že schudnete do fašiangových šiat. Máte na to dostatok času, ale nie až tak veľa, aby vás to demotivovalo. Najprv poctivo odpovedzte na otázku, prečo cvičíte a zdravšie sa stravujete. Stavili ste sa s priateľkami, nepáčite sa sama sebe alebo vám to odporučil lekár?

Dôvodov môže byť viacero, od zdravotných až po estetické. Zapíšte si ich na viditeľné miesto a prečítajte vždy, keď začnete strácať motiváciu. Buďte trpezlivá. Počítajte s tým, že čiastočné úspechy sa budú striedať s neúspechmi. Neočakávajte okamžité zázraky, buďte realistka.

Ako správne jesť

Aj vy jete, len keď máte čas? Na raňajky nemáte chuť, počas dňa zhltnete iba niečo malé, ale večer a v noci všetko dobehnete, lebo pocítite neodolateľnú chuť na čokoľvek, čo ponúka chladnička? Vlčí hlad a neustále nočné pochrumkávanie však vašej postave nesvedčia. „V praxi sa s týmto fenoménom stretávame každý deň. Takýto spôsob stravovania je pre organizmus neprospešný a vedie k rôznym typom civilizačných ochorení, ako je diabetes, metabolický syndróm, vysoký krvný tlak či vysoký cholesterol,“ hovorí Miriam Varšová.

„Odporúčať môžem len jediné, a to zaradiť do jedálneho lístka hoci aj neskoršie raňajky vo forme jogurtu, kyslomliečneho výrobku, prípadne kúska ovocia či zeleniny. Nájsť si spôsob, ako popri práci zjesť aspoň ľahký obed, napríklad šalát obohatený kúskom syra, šunky či kúskom mäsa. V práci pomôžu aj nepražené a nesolené oriešky ako snack na olovrant. Ak nestíhate jesť počas dňa, večeru obohaťte väčšou porciou zeleniny, prípadne sa večer najedzte ešte raz – schrúmte čerstvú zeleninu.“

Nebezpečne lákavé

Odolať chrumkavým čipsom či sladkej čokoláde sa občas nedá. Ak im podľahnete a pôžitkársky ich počas sledovania televízie rozpúšťate na jazyku, robíte veľkú chybu. Radšej doprajte svojmu brušku niečo zdravšie s menším množstvom kalórií, inak poľahky získate ďalšie kilá. „Čipsy sú nevhodné a nezdravé. Sú veľmi kalorické a smažené často v nezdravých lacných tukoch a pri vysokých teplotách. Vtedy v nich vznikajú škodlivé látky,“ tvrdí nutričná poradkyňa.

Zámena za zdravšiu verziu vo forme orechov je prospešnejšia, musia však byť nepražené a nesolené. Ani s nimi to však nepreháňajte, hrsť denne vám musí stačiť. Nie je čokoláda ako čokoláda. Sledujte obsah kakaa. Čím je podiel kakaa väčší, tým je čokoláda kvalitnejšia a obsahuje menej cukru. Klasické zemiakové čipsy zas nahraďte zdravšou verziou zeleninových čipsov, ktoré si prichystáte aj doma v rúre, alebo si pochrumkajte na čerstvej zelenine. Nakrájaná na drobné kúsky a máčaná v dipoch z kyslej smotany, prípadne v nátierke z avokáda s cesnakom vám určite neublíži.

Zdravie na tanieri

Jedálny lítok by mal zahŕňať päť jedál, pričom tri by mali byť väčšie a bohatšie a dva chody by mali byť vo forme malých zdravých snackov. „V jedálničku nesmie chýbať žiadna zo základných živín, ako sú bielkoviny, sacharidy a tuky. Dôležité je dodržiavať pomery jednotlivých živín. Doobeda kombinujte bielkoviny (mäso, ryby, vajcia, syry, tofu) s prílohou. Vhodná je celozrnná ryža, bulgur, kuskus, zemiaky, batáty či celozrnné pečivo. Samozrejmosťou by mala byť veľká porcia zeleniny pokvapkaná olivovým či kokosovým olejom. Poobede už kombinujte bielkoviny s tukmi a so zeleninou, vynechajte však sacharidy, ktoré už večer telo nedokáže premeniť na energiu, preto naberáte na hmotnosti,“ upozorňuje poradkyňa.

Postave rozhodne neprospieva ani konzumácia jednoduchých cukrov, preto zabudnite na sladkosti, sladené nápoje a obmedzte koláče, ktoré zahŕňajú kombináciu nezdravých tukov a nevhodných sacharidov.

Jojo efekt

Rýchly a veľký úbytok hmotnosti znamená zaručený jojo efekt. Je to stav, keď sa ťažko zhodené kilogramy po ukončení diéty rýchlo vrátia a pravdepodobne budete vážiť ešte viac ako pred diétou. Jojo efekt sa objavuje po diétach, ktoré sú veľmi rýchle a drastické. Pre telo sú šokom, a tak sa bráni, bojí sa ďalšieho hladovania a dostáva sa to akéhosi pohotovostného stavu. Znamená to, že začne spomaľovať telesné procesy a metabolizmus. Organizmus si počas chudnutia šetrí energiu. Keď schudnete, zvyčajne začnete opäť kalorickejšie jesť. Vtedy začne organizmus ukladať všetky prijaté tuky a energiu ešte intenzívnejšie ako predtým.

Dá sa tomu zabrániť? „Rýchly a veľký úbytok hmotnosti nemusí vždy znamenať jojo efekt. Podstatou je, aby organizmus pri chudnutí dostával jedlo nutrične vyvážené s optimálnym obsahom vitamínov, minerálnych látok a stopových prvkov. Jedine v produktoch Nutrifood máte stále zabezpečených 100 percent odporúčanej dennej dávky týchto zložiek, teda organizmu nič nechýba.“

Zastavilo sa to?

Dobre urobíte, ak budete na seba trochu prísnejšia. Veďte si denník o tom, čo jete, aby ste vedeli, koľko kalórií prijímate. Aj napriek tomu, že je to občas ťažké, nedajte sa zlákať pochúťkami a nepoľavujte v zdravom stravovaní. Snažte sa jesť to, čo sama uvaríte. Keď idete do reštaurácie, je dosť ťažké presne odhadnúť, koľko kalórií zjete, pretože často nemôžete určiť, ako jedlo pripravili.

Ak cvičíte dlho, pridajte zopár cvikov navyše. Keď nezvyšujete intenzitu cvičenia, s veľkou pravdepodobnosťou už nespaľujete toľko kalórií ako na začiatku. S cvičením to však nepreháňajte. Myslite na to, že aj vaše telo a svaly si potrebujú oddýchnuť a zregenerovať sa. Dobre urobíte, ak si vopred naplánujete dni na oddych. Dobre odpočinuté telo dosiahne lepšie výsledky ako unavené.

Netrápte sa diétami: 5 prírodných spaľovačov tukov, o ktorých musíte vedieť!