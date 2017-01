Plánujete diétu? Začnite upratovaním, to zaručene zaberie

Koľko pondelkov už ubehlo odkedy ste si povedali, že od toho ďalšieho chudnete?

Určite sa nebudeme mýliť, keď zhodnotíme, že žiadne argumenty neobstoja ako dôvod, prečo chudnutie tak rady odkladáme na neskôr. Ak chcete naozaj na sebe niečo zmeniť, začnite hneď a s celkom jednoduchými trikmi. Poupratujte na správnych miestach a pôjde to ako po masle.

1. Chladnička

Podstatné je, aby na vás doma nežmurkali žiadne mastné nástrahy. Takže všetky údené syry, suché salámy, slaninu, klobásu vymeňte za cottage syr, mozzarelu, tvaroh a samozrejme doplňte zeleninu. Tá sa vám zíde aj ako náhrada za sladkosti a chipsy.

2. Špajza

Pre koly, sýtené sladké nápoje, džúsy už nie je vo vašej domácnosti viac miesto. Investujte do kvalitných bylinkových čajov, ale určite postačí aj obyčajná voda. Ráno si ju dajte s citrónom ešte predtým, ako sa pustíte do raňajok. Apropo, zbavte sa aj kornflexov, raňajkových cereálií a všetkých akože zdravých dobrôt. Nahraďte ich napríklad ovsenými vločkami. Ak si na raňajky doprajete rožok s kvalitnou šunkou, je to stále v poriadku.

Cukor nahraďte medom, cestoviny, zemiaky a ryža vám tiež nepomôžu pri zhadzovaní kíl.

3. Bar

Vaše návštevy sa určite zaobídu bez pálenky, takže sa zbavte tvrdého alkoholu. Nechajte si iba biele suché víno, z ktorého si občas môžete dať pohárik. Nie viac!

Na rad prichádzajú chipsy, oriešky, tyčinky, napolitánky, čokolády a podobné pochutiny, ktoré nám spríjemňujú pozeranie televízie. Preč s nimi! Ak sa neviete zbaviť zlozvyku a pri telke musíte niečo chrúmať, mrkva bude skvelá náhrada. Opäť platí, ak doma nebudete mať nič slané ani sladké, nemá vás čo zvádzať ku gastronomickému hriechu.

4. Auto

Okrem žuvačiek v ňom nemajte žiadne cukríky ani tyčinky. A nesnažte sa parkovať čo najbližšie k miestu, kam idete. Práve naopak, doprajte si aspoň päť minút chôdze a potom pokračujte po schodoch. Výťah nech sa pre vás stane tabu.

5. Kancelária

V zásuvke sa určite nájde niečo pre prípad núdze. Horalka, oriešky, alebo iná vychytávka na priberanie. Ochotne ich podarujte večne hladnému kolegovi. Na ich miesto si dajte jablko alebo banán.